El Govern ha anunciat aquest dijous la posada en marxa de mesures d’urgència per ajudar les empreses amb interessos a Ucraïna i Rússia. La Conselleria d’Empresa de Roger Torrent ha posat les oficines d’Acció a disposició de les empreses afectades per buscar alternatives de mercat i d’aprovisionament, davant la situació de guerra entre els dos països. L’agència de foment de la competitivitat Acció ha donat a conèixer que les empreses catalanes amb presència directa a la zona són un total de 82; 71 a Rússia i 11 a Ucraïna, per a les quals s’ha habilitat un grup de treball proactiu de suport per minimitzar l’impacte econòmic del conflicte. La principal afectació és el bloqueig financer i la ruptura de les cadenes de transport. Es calcula que un miler d’empreses catalanes tenen algun tipus de relació comercial amb els dos països. Tot i que el pes econòmic d’Ucraïna i Rússia en la balança comercial amb Catalunya és moderat, creix la preocupació entorn de determinats àmbits que poden tenir un efecte multiplicador temible. És especialment preocupant el fet que el 35% de les importacions de cereals catalanes procedeixen d’Ucraïna, per la qual cosa els assessors d’Acció posaran especial èmfasi a oferir alternatives a les firmes importadores. Els EUA i l’Argentina són els principals països capaços d’oferir alternatives d’aprovisionament de cereals.

En termes generals, les exportacions a Rússia suposen el 0,8% de les exportacions totals catalanes, mentre que Ucraïna es queda en el 0,2% del total, uns 131 milions d’euros. En el cas de les importacions, Ucraïna sí que ha sigut un soci comercial rellevant últimament, especialment en el cas dels cereals. En el cas de blat, suposen el 59,7% de les importacions procedents del país, l’oli de gira-sol el 13,1% i la farga de ferro i acer (7,3%). En total, uns 372,2 milions d’euros en importacions procedents d’Ucraïna. El conseller Roger Torrent ha reconegut que «el sector agroalimentari és un dels prioritaris», tot i que ha puntualitzat que els subministraments «estan assegurats ja per a tot el 2022». En el cas de carestia del cereal podria desencadenar-se un efecte bola de neu amb pujades de preu. Un altre element que preocupa les empreses amb interessos a la zona és l’accés als serveis financers, que es podrien bloquejar. Les vendes catalanes a Ucraïna van suposar el 2021 uns 151,6 milions d’euros, el 42,3% més que l’any anterior. Les exportacions se centren en peces de vestir (12,4%), maquinària (10,7%) i perfumeria i cosmètica (8,7%). Un total de 417 empreses catalanes comercien regularment amb Ucraïna d’un total de 1.356 que alguna vegada ho fan. El 2021, les exportacions catalanes a Rússia van arribar als 659,2 milions d’euros, un 15,3% més que l’any anterior i una xifra que representa el 0,8% del total de vendes de Catalunya a l’exterior. Els principals productes de les exportacions catalanes en aquest país són tèxtils (25,3%), maquinària (12,8%), perfumeria i cosmètica (8,8%) i plàstics (8%). Es calcula que 1.910 empreses catalanes exporten a Rússia, 643 de les quals de manera regular (quatre anys de manera consecutiva). Les importacions van suposar uns 562,4 milions d’euros, principalment combustibles (69,1% del total).