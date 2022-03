El grup de centres de rentat i gasolineres Moure, amb seu a Alella, va facturar l’any passat 65 milions d’euros, un 25% més que el 2020, gràcies a la recuperació que hi va haver respecte a l’any anterior, marcat pels confinaments i restriccions a la mobilitat més estrictes imposats per frenar la pandèmia de la covid-19.

Segons ha explicat aquest dijous en una roda de premsa telemàtica el director general de la companyia, Manel Montero, la companyia ha hagut de fer front, no obstant, el 2021 als increments dels preus de carburants que s’han estat produint des del maig.

Preguntat per l’impacte de la guerra russoucraïnesa en el preu i en el consum de carburants, el Grup Moure preveu que el preu pugui arribar als 2 euros per litre en menys d’un mes. Respecte al consum, Manel Montero ha dit que no s’està registrant una caiguda del consum de gasolina a les seves estacions, sinó que, per contra, hi està havent un creixement «davant els intents de les famílies per omplir el dipòsit». No obstant, ha assenyalat que si la gasolina arriba als 2 euros per litre, algunes famílies podrien qüestionar-se moure’s amb cotxe. Per la seva banda, Moure ha descartat que hi pugui haver un desproveïment o crisi de subministraments de carburants, i ha expressat el seu desig que «tot se solucioni al més aviat possible».

El Grup Moure, propietari de les firmes Elefante Azul, Autonetoil, Petronet i Washnet Factory, va obtenir el 2021 un resultat brut d’explotació (ebitda) de 5 milions d’euros. Amb 100 treballadors directes repartits en els seus 57 centres de rentat Elefante Azul i en les seves 14 gasolineres Autonetoil, de cara al 2022 l’empresa preveu augmentar la seva presència al territori espanyol amb l’obertura de tres nous establiments a Catalunya, un a Galícia (a Vigo) i un altre a les Balears.

Montero ha explicat que, d’una banda, tenen pensat obrir centres propis de gasolineres Autonetoil, que incorporin també centres de rentat de vehicles i, de l’altra, adherir centres de rentat Elefante Azul a centres franquiciats que no compten amb aquest servei.

Respecte a les previsions de la companyia per als pròxims anys, el propietari del Grup Moure, Marcos Moure, ha dit que el sector energètic viu un «moment de canvi», amb la incorporació dels cotxes elèctrics.

Moure ha criticat que hi hagi punts de la llei de canvi climàtic «que no estan clars» per part de l’administració i que afectaran les estacions de servei, com l’obligatorietat d’instal·lar sortidors de 50 quilowatts (Kw).