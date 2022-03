El 7,9% de la població de les comarques gironines no té al seu municipi cap punt d’accés al diner en efectiu, és a dir, una oficina bancària o un caixer automàtic on poder retirar diners, segons l’estudi «Concentració del sector bancari a Catalunya» de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). En total, el problema afecta 61.585 gironins residents en els 123 municipis de la demarcació sense cap d’aquests serveis. Això representa el 55% dels pobles de les comarques gironines.

Si ens fixem en les poblacions amb oficina bancària, 47 tenen només una sucursal, i en 47 més n’hi ha més d’una. Tot i això, els volums de població que representen són ben diferents, gairebé 96.000 i 625.000 respectivament. El nombre de municipis sense oficina bancària puja a 127.

A Catalunya, hi ha 209.098 persones que no tenen accés a l’efectiu a la seva població, el que representa un 2,9 de la població segons les dades del 2021. Quant als municipis, n’hi ha un total de 443 al territori català sense oficina. De mitjana, aquests gairebé 210.000 usuaris amb risc de patir exclusió financera segons l’ACCO, han de desplaçar-se una mitjana de 5 quilòmetres per poder accedir a aquests serveis bancaris.

Tot i això, la ràtio oficines bancàries en relació a la població a l’estat espanyol, està per sobre a la mitjana europea. Espanya té actualment una ràtio de 46 oficines bancàries per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de l’eurozona és de 20 oficines per cada 100.000 habitants.

Segons l’informe, aquestes dades no són exclusives de Girona, sinó que des del 2008, arran de la crisi financera, es va tendir, a escala europea i del mercat espanyol, a les fusions entre entitats per poder subsistir. Aquest fet va provocar que el grau de concentració bancari augmentés. En regions com Girona, l’estudi afirma que «el continuat augment del grau de concentració bancària des de l’esclat de la crisi l’any 2008 ha portat a una situació de baixa competència bancària a diferents municipis i territoris de l’Estat». En el cas gironí, la concentració bancària queda en mans dels quatre principals bancs estatals, CaixaBank, Santander, BBVA i Banc Sabadell, que representen el 90% de les oficines a comarques gironines. Cal destacar la rellevància de CaixaBank a Girona, on fruit de la fusió amb Bankia del 2019, va passar a ser encara més majoritària pel que fa a la xarxa d’oficines. Del 38% del 2019, al 42% del 2021, amb uns índexs de concentració (IHH) per sobre del que es considera un grau moderat. Aquesta alta concentració en poques mans de les oficines i del crèdit concedit a la població de la zona té efectes directes sobre els clients, més enllà del risc d’exclusió financera. L’ACCO destaca que fins i tot als municipis amb oficina es produeixen problemes de limitació horària, i consegüentment, cues per accedir al servei.

L’estudi conclou que «uns mercats menys concentrats i les pressions competitives associades a aquests podrien contribuir a la millora de la qualitat dels serveis prestats als usuaris de la banca», si emfatitza que la tendència de fusions entre bancs, caixes d’estalvi o rurals continuarà en el futur.