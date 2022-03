L'edició d'enguany del Mobile World Congress ha superat xifres previstes inicialment per l'organització. Segons la GSMA, més de 60.000 persones de prop de 200 països han passat per la Fira de Barcelona, en una edició "vibrant" i "dinàmica" del congrés. El MWC ha aplegat més de 1.900 expositors i un miler de ponents, dels quals un 97% han estat presencials. A més, cada dia hi ha hagut al voltant de 500.000 espectadors únics en línia. En un comunicat publicat aquest dijous hores abans que el congrés tanqui les portes, el CEO de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que l'edició ha estat "un èxit". De fet, en una entrevista aquest dimecres amb l'ACN Hoffman ja va apuntar que l'impacte econòmic superarà els 240 milions d'euros previstos inicialment.

L'anàlisi provisional de la GSMA també indica que en el primer Mobile postpandèmia s'han creat més de 6.700 llocs de treball a temps parcial. Tot i que les xifres s'han situat per sota de les del 2019, quan més de 100.000 persones van passar pel congrés, la GSMA ha celebrat que enguany hagi pogut tornar al seu aspecte habitual després d'una edició cancel·lada i una altra posposada per la pandèmia. "No hi ha res comparable amb el MWC en persona", ha opinat Hoffman.

El MWC22 ha ocupat set dels vuit pavellons del recinte firal, amb més de 1.500 expositors i 1.900 empreses com Samsung, Xiami, Huawei, Telefonica, Orange, Vodafone o Ericsson. Així mateix, la majoria dels assistents han estat europeus davant les dificultats per viatjar dels països asiàtics. Pel que fa a cobertura informativa, més de 1.600 periodistes internacionals han passat pel congrés.

L'edició d'enguany ha tingut tres grans temàtiques: el 5G, l'Internet de les coses i la intel·ligència artificial. A més, també ha estat marcada pel veto al pavelló rus arran del conflicte de Rússia amb Ucraïna. Ara bé, tot i la prohibició per part de la GSMA, sí que hi ha hagut empreses provinents de Moscou. En aquest sentit, Hoffman va defensar en una entrevista amb l'ACN que no es pot "aturar" la participació al congrés de companyies que legalment poden fer-ho. "Esperem que quan tornin a casa contribueixin a fer la pau", va remarcar.

En aquesta edició, la bretxa de gènere ha continuat present, amb tan sols un 36% de dones ponents, una dada que és superior a la dels altres anys, però que encara no arriba a la paritat.