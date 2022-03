El president del Govern, Pedro Sánchez, va advertir ahir que el conflicte per la invasió de Rússia a Ucraïna durarà molt de temps. Per això, va demanar un gran suport polític i social entorn d’un pla de mesures amb les quals afrontar, entre altres qüestions, els efectes que el conflicte tindrà sobre l’economia espanyola

El president va cridar als agents socials -empresaris i sindicats- a acordar «un gran pacte de rendes», de moderació de beneficis i salaris, «per a evitar caure en una espiral inflacionària». El que Sánchez pretén amb aquesta mesura és evitar que la pujada de la inflació, que serà redoblada en els pròxims mesos per l’increment dels preus de l’energia (gas, carburants, petroli, i electricitat) i de les matèries primeres (per la interrupció de subministraments), es traslladi de manera estructural a l’economia espanyola.

El president també va avançar que demanarà a la Unió Europea un retorn gradual a les regles fiscals suspeses per la pandèmia, per a evitar majors urgències als Estats en la reducció del dèficit i del deute públic en l’actual context de tensió bèl·lica.

A més, des de la tribuna del Congrés dels Diputats, Sánchez va desgranar un paquet de mesures destinades a contenir el preu de l’energia i a contenir els efectes de les sancions econòmiques sobre les col·lectius més vulnerables i sobre els sectors empresarials afectats, com el turisme i l’agricultura. Per a tots ells es posarà a la seva disposició els nous ertes (mecanisme XARXA), de suspensió temporal d’ocupació, amb la finalitat d’evitar que les dificultats es tradueixin en una major desocupació.

Consumidors vulnerables

Sánchez ha anunciat la pròrroga fins al 30 de juny del descompte del bo social elèctric del 60%, per als col·lectius vulnerables, i del 70% per als col·lectius vulnerables severs, així com de les rebaixes fiscals del rebut (IVA elèctric del 10%, suspensió de l’impost del 7% sobre el valor de la producció i impost especial de l’electricitat del 0,5%). També fins a aquesta data estendrà altres mesures vigents, com la minoració temporal del benefici extraordinari que obtenen les centrals de generació de gas no emissores, que finalitzava el 31 de març.