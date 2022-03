Les comarques gironines sumen 2.948 afiliats a la Seguretat Social aquest febrer. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament, perquè durant el mes de febrer s’han signat un 3,2% menys de contractes. En concret, se n’han rubricat 20.386, sobretot al sector serveis. I aquí la reforma laboral ja es deixa notar, perquè un de cada tres han estat indefinits. Pel que fa a l’atur, el territori té cinc aturats més respecte al gener, fins als 36.013 desocupats. Tot i això, segons recull l’estadística que publica el Ministeri, el mercat de treball comença a revertir els efectes de l’esclat de contagis provocat per l’òmicron. A la demarcació, ara hi ha un 29,24% menys d’aturats que fa un any enrere (cosa que suposa un nou rècord).

A Catalunya, el febrer es tanca amb un descens de 142 aturats. Sobretot, això s’explica per la baixada de desocupats que registra Tarragona (-491), que compensa els augments que es donen a la resta de demarcacions. A Barcelona i Lleida, l’atur ha pujat en 178 i en 166 persones, respectivament. En relació amb un any enrere, a la demarcació ara hi ha 14.922 aturats menys. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 29,24%, i supera en algunes dècimes la reducció interanual rècord que es va registrar durant el gener (quan va situar-se al 29,07%). Percentualment, a més, el de Girona és el descens més elevat que s’ha registrat a tot Catalunya aquest febrer. De retruc, durant el febrer el mercat de treball gironí també ha guanyat afiliats, començant a revertir el descens que va registrar a principis del 2022. En concret, n’ha sumat 2.948 (un 0,91%). A la demarcació, ara hi ha 325.518 afiliats més, cosa que comparat amb un any enrere, suposa un augment del 5,43%. La contractació ha baixat lleugerament, la reforma laboral ja es deixa notar. Perquè de tots els contractes que s’han signat durant el mes de febrer a les comarques gironines, un de cada tres són indefinits (7.243).