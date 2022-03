Amb els preus energètics disparats, cada cèntim compta. Durant els últims mesos, la inflació s'ha desbocat i la guerra a Ucraïna empitjora les coses. Un dels productes que més s'ha encarit són dels carburants, que aquesta setmana han registrat nous màxims històrics prosseguint una escalada de preus que castiga les butxaques dels consumidors. El preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana en els 1,608 euros, el seu cinquè rècord setmanal consecutiu, mentre que el gasoil s'acosta als 1,5 euros.

Ara més que mai convé triar bé l'estació de servei o la gasolinera en la qual omplir el dipòsit, ja que hi ha grans diferències de preus segons cada establiment. En els últims anys s'ha produït una expansió considerable de les estacions de servei 'low cost', on els usuaris han de subministrar-se ells mateixos el carburant després de passar per un caixer automàtic. Es tracta del model de negoci que més ha crescut. Els usuaris estan disposats a renunciar a l'atenció física si amb això s'estalvien uns cèntims. L'estalvi entre aquestes gasolineres barates i les estacions de servei tradicionals pot superar els 10 euros per dipòsit.

Aquestes són les gasolineres més barates de les comarques gironines segons el preu que les mateixes estacions de servei han comunicat aquesta setmana al govern.