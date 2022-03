La batalla pels salaris ha començat i patronal i sindicats van donar ahir el tret de sortida a les negociacions per a definir com repartir-se el cost de la major escalada de la inflació en 30 anys. I ateses les pretensions de les parts aquesta batalla se semblarà a un blitzkrieg -atac llampec-, perquè la intenció és tenir tancat el pacte abans d’acabar el mes de març. La CEOE, CCOO i UGT han iniciat les converses per a renovar l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC), un conveni de convenis que marca les pautes d’increments salarials.

La patronal parteix d’una forquilla pròxima al 2,5%, mentre que els sindicats demanden un 5%; encara que una de les claus de la negociació seran les clàusules de revisió salarial per a anar adaptant aquestes forquilles a la desbocada i incerta inflació, que actualment està en el 7,4%. El primer cara a cara va servir per constatar que, de moment, les postures estan clarament allunyades. «Estem en guerra, i la guerra ens afecta a tots», deia el president de la CEOE, Antonio Garamendi. De fet, la invasió de Russa a Ucraïna ha precipitat les converses, previstes per al 3 de març, i que tindran una durada molt més curta de la inicialment plantejada per les parts. Els efectes del conflicte bèl·lic són incerts per a l’economia i els agents socials prefereixen obtenir pactes en fred abans de conèixer noves dades d’IPC que els puguin complicar més les converses.