Són moltes les veus, entre elles Foment del Treball, que en les últimes setmanes han ressuscitat al fallit gasoducte MidCat, que pretenia duplicar la capacitat d’interconnexió gasista entre Espanya i França. El projecte va ser descartat perquè era car i amb un baix interès comercial. Però amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna i la possibilitat que Rússia tanqui l’aixeta del subministrament, imprescindible per a països com Alemanya, ressorgeix el debat al voltant d’aquesta infraestructura nonada, que podria haver impulsat el protagonisme d’Espanya com a proveïdora de gas a Europa, encara que de manera limitada.

Impulsat pels operadors gasistes espanyol (Enagás) i francès (Térega), a principis dels 2000, MidCat estava cridat a transportar 7.500 milions de metres cúbics de gas natural cada any. El mateix que els dos gasoductes que ara divideixen França i Espanya: el Larrau-Alçay i l’Irun-Biriatou tenen una capacitat total de 7.000 milions de metres cúbics. La Península Ibèrica compta amb una posició i estructura gasista estratègica en tenir un terç de la capacitat de regasificació de tota la Unió Europea. Això permet portar per vaixell allò que no pot arribar a través dels tubs de França o d’Algèria. Però l’exportació es limita a aquests 7.000 milions metres cúbics de capacitat com a màxim, que d’existir el MidCat s’elevarien a gairebé 15.000 milions. Si bé és cert, la connexió francesa s’usa poc. El 2021, es va usar menys del 30% de la seva capacitat.El 2021, Espanya va importar 20.217 gigavats-hora i en va exportar 13.727. D’altra banda, Rússia exporta a Europa 155.000 milions de metres cúbics. Pel que el recurs que Espanya proveeixi continuaria sent molt limitat, encara que MidCat estigués en funcionament.