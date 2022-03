La progressió del Mobile com a aparador tecnològic mundial es va veure truncada en 2020 amb la irrupció del coronavirus, que va forçar la seva cancel·lació.

Més enllà d’iniciar un camí de recuperació cap a la normalitat prepandèmica, el MWC que va concloure ahir ha estat marcat per sectors en expansió en la indústria com són la connectivitat 5G i la robòtica, la telefonia mòbil, la Intel·ligència Artificial i la computació en el núvol i altres tendències popularitzades més recentment com la realitat virtual i la criptoeconomia.