Els efectes de la covid-19 estan sent particularment profunds en els països més afectats per la pandèmia i en aquells que depenen en gran mesura del comerç internacional, el turisme, les exportacions de productes bàsics i el finançament extern. Has escoltat la frase «Tota crisi és una oportunitat»?

Personalment, no crec que aquesta frase feta es faci servir de forma correcta. La crisi és crisi i l’oportunitat és l’oportunitat. No són termes intercanviables. L’oportunitat de tenir una parella, no és el mateix que una crisi de parella. Moltes vegades se sosté que la crisi és positiva perquè obliga les persones a sortir de la seva zona de confort, reinventar-se i aprendre coses noves. Però la crisi genera emocions negatives, obliga a reaccionar sota pressió i no potencia una creativitat de valor.

Una de les reaccions més atípiques a aquesta recent crisi mundial és el moviment Yolo, en anglès «you only live once» o «només es viu una vegada». Les persones que el segueixen, en comptes de buscar una estabilitat laboral, que potser seria el que és obvi veient la destrucció d’ocupació que hi ha hagut, renuncien i rebutgen aquesta possibilitat a canvi de la recerca de noves experiències financeres, de forma més lliure i personal, que pugui oferir a llarg termini una estabilitat que no tingui dependència per compte d’altri.

Que hi hagi emprenedors és fantàstic per a la societat, però que aquests ho siguin com a resposta a un mal any no és la millor opció. És important entendre que qualsevol emprenedoria que un vulgui dur a terme requereix temps, paciència i dedicació.

Hi persones, que després d’estar un any tancats i havent obtingut estalvis, busquen viure el present, començar un nou negoci, convertir aquell passatemps en una activitat rendible de temps complet o dedicar-se finalment a escriure el tan somiat llibre o guió per a una pel·lícula. D’altres es resisteixen a continuar obeint les ordres dels seus caps o a tornar a l’oficina i amenacen de renunciar si no els deixen treballar on volen, com volen i quan volen.

Tots hem tingut un any per avaluar si estem vivint la vida que volem viure, però la tendència Yolo només és apta per a aquelles persones que disposen d’un matalàs financer i que per titulació, experiència i coneixement puguin tornar al mercat laboral. Aquest moviment empeny a no pensar ni planificar el futur i a gastar més del que es té. No qualsevol es pot permetre deixar de banda la cautela.

La generació que més s’ha llançat a aquest canvi és la millennial. Un dels motius seria que, en estar percebent salaris baixos, no tenen por de fer aquest canvi. El problema és que aquesta generació no destaca per tenir grans estalvis. Un altre dels factors és que tant teletreball als més joves els ha fet sentir-se més llunyans i menys vinculats a l’empresa.

Sigui una posició individual encertada o no, les empreses no poden deixar de prendre bona nota i redoblar els seus esforços i el seu coneixement sobre les motivacions d’aquestes generacions joves tan disruptives a tots els nivells per no perdre aquest valuós talent en les seves organitzacions.

De fet, algunes empreses com LinkedIn, Twitter, Credit Suisse o Houlihan Lokey han regalat vacances pagades, dies lliures extra, bons de qualitat de vida, etc, per vincular els seus empleats i ajudar així a superar els efectes psicològics negatius de la pandèmia.