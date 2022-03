La pujada de preus de la cotització del gas natural per la guerra d’Ucraïna comença a replicar-se en el mercat elèctric, que ja coqueteja amb els seus màxims històrics. El mercat majorista marca avui un preu mitjà de 366,55 euros el megavat-hora, el seu segon màxim històric, després dels 383,67 euros per megavat-hora del 23 de desembre de 2021. I això succeeix malgrat que el cap de setmana, dissabte i diumenge, els preus solen suavitzar-se per la caiguda de la demanda, per la qual cosa es pot augurar que la setmana vinent es batrà aquesta marca, si no hi ha canvis i la Comissió Europea decideix desacoblar el gas del mercat elèctric, com demana Espanya.

Però no és l’únic rècord. El preu del gas en el mercat de referència per a Europa, el TTF holandès, va tocar dijous el seu màxim històric, de 199 euros per megavat-hora a la calor de la invasió de Rússia sobre Ucraïna i el temor a una interrupció del subministrament a Europa. I ahir va tornar a batre la seva pròpia marca, en marcar els 212 euros per megavat-hora a les 15.30 hores, després d’un matí en el qual la cotització va mantenir una trajectòria ascendent gairebé perfecta, des dels 158 euros amb els quals havia iniciat la jornada. El Vell Continent importa cada any prop del 40% del gas de Rússia, per la qual cosa una aturada de l’arribada d’aquest fluid fa tremolar als inversors. Precisament, ahir es va produir el primer tall, el del gasoducte Yamal Europa que representa prop del 15% de les importacions de gas rus, la qual cosa ha pogut impulsar uns preus ja per si mateix alts davant el temor inversor a Putin i després de les autosancions de moltes empreses europees de no voler comprar gas rus. Pendents de la UE La setmana vinent serà clau perquè la Comissió Europea presentarà una nova ‘tool box’ (caixa d’eines) de mesures per a fer front a la crisi de preus de l’energia i, entre elles, Brussel·les valora desacoblar el preu de la cotització del gas del mercat majorista de l’electricitat, com ha demanat reiteradament Espanya des que es va iniciar aquesta crisi de preus. En aquest cas, podria arribar la fi d’aquest ral·li de preus que no ha parat de créixer des de mitjan any passat.