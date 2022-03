Amb l’inici de la guerra, els mercats majoristes de cereals espanyols van aturar les operacions davant la incertesa. El secretari general d’Accoe, José Manuel Álvarez, assegurava que als mercats de cereal «no hi ha cotitzacions» davant els rumors i les notícies sobre els atacs. Álvarez assenyalava també que s’escampa la confusió sobre la situació als ports d’Ucraïna, important proveïdor de gra i de matèries primeres per a Espanya, i sobre l’abast dels bombardejos.

Un altre interrogant és la limitació de trànsit als ports de l’est d’Europa, i els comerciants de cereals a Espanya havien notat lleument en els preus la tensió internacional pel conflicte durant les últimes setmanes.

Però al final de les últimes jornades els preus del blat i del blat de moro «es van disparar» a les borses i mercats de matèries primeres. Fins i tot a Chicago, mercat de referència per al comerç mundial de cereal, s’han registrat operacions i cotitzacions rècord.

Per a la patronal de majoristes de cereals, que fins ara havia assegurat que el proveïment està garantit, la situació en aquests moments és «imprevisible». Recordo que Espanya és un país deficitari en cereals, sobretot d’estiu, i compra a Ucraïna prop d’un 30% de les importacions de blat de moro i el 60% de les de gira-sol. Així mateix, Rússia és el primer proveïdor de blat tou de qualitat mitjana-baixa per a la fabricació de pinsos, a més de produir el 30% dels fertilitzants de tot el món. Per això, no estranya la tensió creada,