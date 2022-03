Apple suspèn vendes a Rússia i deshabilita serveis de les seves aplicacions de mapes a Ucraïna per a evitar que les usi l’invasor; Facebook i Google restringeixen l’accés als canals propagandístics de Moscou a la Unió Europea; Walt Disney, Sony Pictures i Warner Bros avancen que no projectaran les seves últimes estrenes al país agressor; les energètiques BP, Exxon Mobil i Shell anuncien desinversions a Rússia; H&M deixa de vendre les seves peces a les botigues russes... les grans companyies s’han revelat en aquesta crisi global deslligada la setmana passada com a actors econòmics amb capacitat per a imposar les seves pròpies sancions, un pas sense precedents que té a veure -segons els experts- amb càlculs reputacionals d’aquestes empreses (encara que també amb els seus comptes de resultats), i que ocorre ara perquè l’aprofundiment en la globalització fa possibles i eficaces mesures que fa tan sols uns anys eren impensables.

«Fa uns anys no podies tallar, per exemple, el teu servei de televisió per streaming a Rússia senzillament perquè no existien els serveis de streaming», resumeix Federico Steinberg, investigador principal del Real Institut Elcano i professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid. «Les sancions comercials [tradicionals] tenen un efecte més reduït i més lent, però la globalització financera i dels serveis està permetent un impacte immediat i dur de mesures que abans no eren practicables», assegura, assenyalant com un altre exemple de rapidesa i contundència la paralització dels actius del Banc Central de Rússia i l’expulsió de diverses entitats russes del sistema de comunicació interbancari SWIFT, que ja han provocat la fallida de la filial d’un banc rus i l’enfonsament del ruble.

Reputació i càlcul

Però a més de poder imposar sancions, cal voler fer-ho, i en aquest cas el desig d’apuntalar la reputació de la marca és un dels principals factors que empenyen a les empreses a l’acció, segons els experts: «és una combinació de les obligacions morals que senten les companyies i els desitjos dels seus clients, comunitats i governs», explica a El Periódico d’Espanya, diari del mateix grup, Premsa Ibèrica, que Diari de Girona, Matthew Jackson, acabat de nomenar premi Fronteres del Coneixement en Economia per la Fundació BBVA. Aquest especialista en teoria de xarxes afegeix que «la reputació i la bona consideració poden ser molt potents a l’hora de motivar a les companyies, sobretot aquelles el negoci de les quals depèn en les relacions amb els seus consumidors».

La decisió empresarial d’adoptar sancions té molt a veure amb el fet que «el pas donat perRússia és molt greu; no hi ha cap ambigüitat ni zona de grisos, no hi ha aquí maniobres de soldats sense bandera ni insígnies [com va succeir en 2014 a Crimea], Rússia se situa com a agressor», explica Ángel Saz-Carranza, director del Esade Center for Global Economy and Geopolitics (EsadeGeo); per això, per a aquest expert, la reputació de l’empresa juga un paper no exclusiu, però sí important: «la companyia no vol enfrontar-se amb el seu mercat domèstic, que aquesta en contra de la invasió». Steinberg assenyala que la decisió de prestigi de marca és compatible amb altres consideracions comercials: «el mercat rus té 140 milions de consumidors, però la resta del món 7.800 milions; si no es boicoteja a Rússia, un s’exposa a ser boicotejat pels seus propis clients», afirma.

Impacte futur

A les consideracions de marca i econòmiques cal sumar-li la pressió dels propis Governs, que els especialistes també detecten, encara que asseguren que és difícil de precisar el grau d’influència que la política té en la decisió de les empreses.

L’impacte d’aquestes sancions empresarials sobre Rússia i el govern de Putin és incert, perquè dependrà «del fet que el que s’ha dit públicament s’implementi (per exemple, les anunciades desinversions de les petrolieres a Rússia o la paralització definitiva del gasoducte Nord Stream 2) i de si el buit que deixen les companyies occidentals el poden omplir empreses d’altres llocs, com la Xina o l’Índia, perquè és clar que Rússia necessita molta inversió», avança Saz-Carranza. «La combinació de sancions pot ser potent, perquè juntes afecten molts aspectes diferents de la vida», afegeix per la seva part Jackson. «Quantes més sancions, més persones es veuran potencialment afectades i més clar arribarà el missatge. Al final, tot depèn de les decisions del líder, però els sentiments de la població són també importants».