Els establiments adherits a l’associació comercial catalana Comertia van registrar el febrer passat un increment del 1,1% de les vendes respecte al mateix mes de 2019, abans de la irrupció de la pandèmia, un augment que contrasta amb la reculada del 2,8% que van viure al gener a causa dels contagis de la variant òmicron. D’aquesta manera, febrer va suposar la volta a la recuperació del consum que s’havia iniciat ja al setembre de 2021 i que es va veure interromput per la sisena ona de coronavirus. La previsió de vendes de cara al mes de març és augmentar un 19,6% les vendes respecte de 2021.

En un comunicat, Comertia assenyala que l’augment de vendes s’eleva al 83,8% si es compara amb el mateix mes de l’any passat, ja que al febrer de 2021 els centres comercials estaven tancats i hi havia restriccions horàries i d’aforament. Així, el 83% de les empreses han vist créixer les seves vendes al febrer respecte a un any abans, mentre que un 2% les ha mantingut i un 13% les ha disminuït. En comparació amb la situació anterior a la pandèmia, un 57% de les empreses han augmentat les seves vendes, un 5% es troben igual i un 38% han registrat un descens.

Comertia preveu que la guerra a Ucraïna afecti els seus establiments, tant per l’augment dels preus de l’energia i el petroli com pel descens de turistes que comportarà i per la baixada de l’estat d’ànim general.

De fet, un 89% dels establiments preguntats donen per fet l’augment de preus i el 48%, la caiguda del turisme a partir de Setmana Santa.