La recuperació del sector de la construcció, el més castigat per l’explosió de la bombolla immobiliària que va deslligar la crisi de 2008, està propiciant un canvi en la composició de l’ús d’aquesta activitat, tradicionalment molt masculinizada. Encara que el canvi no és una revolució (la immensa majoria dels treballadors de la construcció continuen sent homes), les dades sí que apunten a una major proporció de dones, que l’any passat van aconseguir el percentatge rècord del 9,6% del total d’empleats del sector.

Segons l’última edició de l’informe Dones en el. sector de la construcció, que publica l’organització bipartida -patronal i sindicats- Fundació Laboral de la Construcció, la mitjana anual d’ocupades en el sector en 2021 va ser de 123.637 empleades; no és un rècord en números absoluts (la xifra va ser superior en 2008, 2009 i 2010) però sí en termes relatius, perquè en aquells anys la presència de dones mai va passar del 8,5%, i fins l’any passat l’exercici amb més presència femenina havia estat 2019, amb un 8,9% d’empleades en la construcció.

El perfil de la treballadora en el sector és el d’una dona amb estudis superiors, nacionalitat espanyola i una edat mitjana de 43 anys. En aquest sentit, més de la meitat de les ocupades en la construcció (65,6%) té entre 35 i 54 anys -el grup d’edat igualment majoritari entre els homes-; d’altra banda, sis de cada deu ocupades en la construcció tenen estudis d’educació superior (61,6%), una proporció superior a la que es dona entre les dones del conjunt dels sectors (52,6%). Finalment, la nacionalitat espanyola és clarament majoritària (84,5%); entre les estrangeres ocupades en la construcció, els primers llocs els ocupen les de nacionalitat romanesa, veneçolana i xinesa.

Un de les dades que més destaquen de l’informe és que l’ocupació en la construcció és, per a les dones, més estable que en el conjunt de l’economia: el 80,1% de les treballadores del sector té contracte indefinit, enfront del 72,5% de la resta de sectors, i el 80,6% té una ocupació a jornada completa, mentre que en altres ocupacions el percentatge és del 77,6%. Això sí, l’ocupació a temps parcial en la construcció està clarament feminitzat: les dones exerceixen el 38,7% dels treballs de jornada reduïda, quan no arriben ni al 10% de la força laboral.

Les ocupacions majoritàries de les dones en el sector són de tipus administratiu (46,6%): tant les d’atenció al públic (18,8%) com les que no suposen atenció al públic (21,3%) i les relacionades amb les finances i la comptabilitat (11,2%), encara que un dels epígrafs laborals que més ha augmentat respecte als nivells prepandèmia és el de supervisores (s’ha multiplicat per més de 7 des de 2019, fins a un total de 4.278 dones en aquestes posicions, el 9,1% del total dels supervisors). També s’han incrementat notablement en els últims dos anys el nombre d’electricistes, que sumen ja 1.879 dones, deu vegades més que fa dos anys.

Per territoris, les Comunitats Autònomes que empren una proporció de dones més alta en la construcció són Madrid (16%), Illes Balears (13,1%), Aragó (12,8%) i País Basc (10,9%). A l’altre costat de la taula estan Castella-la Manxa (5,8% de dones) i Cantàbria (6%).

El president de la Fundació Laboral de la Construcció, Pedro Fernández Alén -que és a més el líder de la patronal sectorial CNC- valorava l’informe assegurant que «la construcció ha sumat gairebé 22.000 treballadores en l’últim any, però continuarem treballant per a impulsar la presència de dones en el nostre sector, fomentar la igualtat de gènere i augmentar així la competitivitat de les nostres empreses. No sols hem d’acabar amb les diferències salarials entre els uns i les altres, sinó que desenvoluparem polítiques de diversitat de gènere i promourem la conciliació laboral de les dones, a les quals tant necessitem per a continuar enfortint el sector de la construcció».