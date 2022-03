El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha traslladat recentment al comitè consultiu d’accionistes de l’entitat la intenció del grup de distribuir el 2022 entre el 50 i el 60 % del benefici via dividend, a més d’executar un programa de recompra d’accions.

L’any 2021, ha destacat Gortázar, va estar marcat per la «reeixida» fusió amb Bankia i va servir perquè CaixaBank millorés «encara més la seva excel·lent posició de fortalesa financera», la qual cosa permet seguir donant suport a famílies i empreses, i «normalitzar» la política de remuneració a l’accionista.

CaixaBank, ha assegurat, compta amb una «magnífica base de partida» per aprofitar les oportunitats que puguin sorgir durant els propers anys i, amb aquest objectiu en el grup estan treballant a definir les línies estratègiques de l’entitat «per afrontar el futur».

Gortázar, segons un comunicat, ha compartit aquestes idees en una reunió amb els membres del comitè consultiu d’accionistes del banc, un òrgan que té com a objectiu «proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l’entitat i els seus accionistes».

CaixaBank va ser la primera entitat financera en l’IBEX 35 a comptar amb un comitè consultiu d’accionistes, que està format per membres «representatius» de la base accionarial i que es renova de forma parcial anualment perquè cap membre hi sigui més de tres anys, explica l’entitat.

Tot ells han de tenir un mínim de 1.000 accions i aquest any deixaran el comitè per no renovació dels seus càrrecs Gerard Arfinengo (Madrid), Susana del Castillo (Canàries) i Yolanda Torres (Navarra).

Gràcies a les aportacions fetes per part dels membres del comitè consultiu d’accionistes, CaixaBank ha desenvolupat diferents iniciatives, algunes dins d’un programa de formació en el qual l’entitat aposta per l’educació financera a través de cursos presencials, webinars i materials per a la formació a distància