El mercat elèctric s’ha trencat. El preu de l’electricitat al mercat majorista ascendeix aquest dimarts fins als 544,98 euros per megawatt hora, cent euros més que els 442 euros per megawatt hora d’aquest dilluns, més del doble dels 200 euros de mitjana del mes de febrer i deu vegades més que el preu mitjà dels últims anys, al so dels embogits preus de cotització del gas natural per la guerra d’Ucraïna i a l’espera que Brussel·les decideixi llançar-li un salvavides o no. La Comissió Europea preveu anunciar aquesta setmana la seva nova ‘tool box’ de mesures davant la crisi de preus de l’energia i, entre aquestes, valora desacoblar el preu de la cotització del gas natural del mercat elèctric de forma temporal per evitar que l’escalada alcista de la matèria primera repercuteixi directament a la factura de la llum dels consumidors.

Per hores, entre les set i les vuit del vespre, el preu mitjà escalarà fins als 700 euros per megawatt hora, mentre que durant deu hores del dia serà superior als 600 euros. Uns preus mai vistos. La mitjana de preus des del 2014, quan es van acoblar tots els mercats europeus, fins a finals del 2019, abans de l’inici de la pandèmia que va desplomar els preus per la baixa demanda, va ser de 48,21 euros per megawatt hora, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). El 2020, el preu mitjà va ser de 33,95 euros, mentre que el 2021 va ser l’any amb el preu més car de la història, amb una mitjana de 111,93 euros per megawatt hora.

El mercat elèctric europeu es regeix per un sistema de fixació de preus marginalista. Això significa que l’última tecnologia a casar oferta i demanda és la que marca el preu per a la resta. I l’última tecnologia, en el cas del mix espanyol d’electricitat, solen ser els cicles combinats –que cremen gas natural– i l’energia hidràulica –que fixa el seu preu en funció del cost d’oportunitat–: ¿Què suposaria que no hi entrés la hidràulica?. És a dir, el preu de l’electricitat segueix l’estela del preu de cotització del gas natural i davant uns costos disparats d’aquesta matèria primera es desboca.

Fa mesos que el Govern espanyol demana a Brussel·les que desacobli el preu del gas del preu del mercat elèctric i, tot i que la mesura al principi no semblava del gust de la Comissió Europea, ara sembla inevitable amb uns preus que no deixen de créixer. La incògnita és saber com s’executa aquesta sortida; bé traient els cicles combinats de la cassació, per evitar, així, el contagi sobre la resta de tecnologies, o a través d’un preu límit, a partir del qual no es pugui escalar. En qualsevol dels casos, es compensaria després els cicles combinats per l’impacte del cost de gas natural que pateixin.

En altres països europeus, el preu de l’electricitat al mercat majorista té uns nivells molt similars. En el cas del Regne Unit aquest dimarts serà de 460,96 euros per megawatt hora; a França, de 540,66 euros per megawatt hora, i a Alemanya, de 487,57 euros per megawatt hora. En el cas espanyol, el problema és més gran que en altres països perquè la tarifa domèstica de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), a la qual poden acollir-se els consumidors més vulnerables per rebre el bo social elèctric, està indexada als preus de l’electricitat al mercat majorista i, per tant, reben qualsevol fluctuació a l’instant.

Aquesta tarifa regulada sempre ha sigut la més beneficiosa per als consumidors perquè és la més transparent i perquè serveix de referència per a les comercialitzadores per establir els preus dels contractes del mercat lliure. Però amb els actuals preus desbocats ha deixat de ser rendible per als consumidors que l’any passat van pagar un 20% més que la mitjana d’usuaris del mercat lliure. El Govern va realitzar l’octubre passat, el mateix dia que el mercat majorista superava la barrera psicològica dels 200 euros, una consulta pública per a una possible modificació d’aquesta tarifa, de la qual no s’ha tornat a saber res. Si bé és veritat, als països en què no hi ha una indexació entre el PVPC i la factura, el mercat continua sent la referència a l’hora d’establir els preus per als consumidors, per això, en un període normal, sense els factors exògens d’una guerra, qualsevol tarifa lliure és més cara que la regulada, però més volatil.