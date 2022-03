El preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista pujarà aquest dilluns un 16,76% i marcarà el seu registre més car de la història, un mitjana de 442 euros/MWh, a l’alça com el preu del gas natural per l’impacte de la guerra a Ucraïna. El Govern anuncia que prorrogarà les ajudes vigents.

En concret, el preu mitjà del «pool» per a avui serà de 442,54 euros/MWh, amb la qual cosa superarà el màxim històric anterior de 383,67 euros/MWh al qual es va arribar el passat 23 de desembre.

A més, el preu d’aquest dilluns és uns 63 euros més car que el marcat el diumenge, de 379,03 euros/MWh, segons dades publicades per l‘Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE).

Per trams horaris, el preu màxim de la llum d’ahir es va produir entre les set i les vuit del vespre, amb un preu de 500 euros/MWh, mentre que el mínim durant la jornada, de 379,02 euros/MWh, es va registrar a partir de les onze del vespre i fins a la mitjanit.

Els preus del «pool» repercuteixen directament a la tarifa regulada --el denominat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament al mercat lliure. La pujada del preu de la llum té un impacte important.

A rebuf del gas natural

Aquests alts nivells en el preu de la llum que arriben a màxims mai vistos, es produeixen a rebuf de l’escalada que s’està produïnt en el preu del gas natural com a conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna.

Així, els contractes de futur del gas natural negociats a la plataforma holandesa TTF cotitzaven aquest divendres 187,59 euros/MWh.

En comparació amb les mateixes dates de fa un any, el preu del «pool» per avui es dispara enormement, un 840% superior als 27,73 euros/MWh del 7 de març de 2021. El rebut elèctric d’un usuari mitjà amb la tarifa regulada va arribar en el mes de febrer als 131,29 euros, un 111,5% per sobre dels 62,08 euros del mateix mes de l’any passat, per tant, més del doble.

Segons dades de Facua-Consumidors en Acció, aquest increment internual va ser el més elevat fins a la data, superant el 103% que va pujar el passat mes de desembre i «el seu preu va batre, a més, tots els rècords, situant-se en 140,62 euros».

La llum va tancar el 2021 amb l’any més car de la sèrie històrica, amb un preu mitjà de 111,93 euros/MWh degut a l’espiral alcista registrada en el «pool», en el segon semestre.

Pròrroga de rebaixa d’impostos

El president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar el passat dimecres al Congrés dels Diputats que hi haurà una pròrroga fins al proper 30 de juny, de les ajudes amb rebaixa d’impostos vigents a l’electricitat, els descomptes adicionals del bo social i les ajudes per als consumidors industrials. Concretament, Sánchez va explicar que el Govern prorrogarà les baixades d’impostos actuals -IVA del 21% al 10%; la suspensió de l’impost sobre generació del 7% i la baixada de l’impost especial elèctric del 5,11% al mínim legal del 0,5% -- fins al proper 30 de juny.

Beneficis caiguts del cel

També es prorrogarà la retallada temporal a les centrals no emissores de gas pels seus «beneficis caiguts del cel», aprovada pel Govern l’octubre passat, i suavitzada setmanes després per excloure’n l’energia venuda en contractes a llarg termini.

Així mateix, Sánchez va anunciar la pròrroga del descompte en el bo social elèctric, convidant governs autonòmics i municipals a aprovar mesures de protecció a consumidors vulnerables.