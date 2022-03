La Comissió Europea continua sense proposar desvincular el preu del gas del de l’electricitat, com reclamen des de fa mesos Espanya o França, ni concretar propostes per contenir l’encariment de la factura de la llum, però atesa la situació actual d’«emergència», agreujada per la invasió russa d’Ucraïna, està disposada a estudiar «totes les opcions possibles» per adoptar «mesures d’emergència» amb què limitar que l’elevat preu del gas continuï contagiant el de l’electricitat. La forta alça dels preus registrada en els últims dies, arran del brutal atac a Ucraïna, ha convençut l’Executiu comunitari que les mesures adoptades a l’octubre no són insuficients i que és necessari avançar en la direcció plantejada pel Govern de Pedro Sánchez.

«Consultarem amb caràcter d’urgència tots els actors afectats i presentarem opcions en les pròximes setmanes», ha anunciat l’Executiu comunitari en el marc de la nova comunicació sobre energia adoptada aquest dimarts amb el focus posat a disminuir la dependència del gas rus, que subministra a la Unió Europea (UE) el 40% del gas que consumeix. Tot i que la Comissió no concreta propostes sí que esmenta la possibilitat d’introduir límits temporals als preus de la llum. «La comunicació confirma que els estats membres poden regular els preus de la llum. És una opció que ja existeix, ho permet el marc legislatiu europeu, i hem publicat directrius detallades», ha explicat la comissària d’Energia, Kadri Simson.

A més d’aquesta via, la Comissió Europea es compromet a avaluar les opcions «per optimitzar el disseny del mercat de l’electricitat a fi d’aprofitar els beneficis de l’energia a baix cost», com les renovables. Per a això, tindrà en compte l’informe final de l’Agència Europea per a la Cooperació dels Reguladors de l’Energia (ACER) i altres contribucions sobre el funcionament del mercat de l’electricitat sobre «els beneficis i inconvenients de mecanismes alternatius de fixació de preus de l’electricitat». Brussel·les es compromet, a més, a fer un seguiment per mantenir l’electricitat a un preu assequible sense interrompre el subministrament i continuar invertint en la transició ecològica.

El pla també inclou la possibilitat que els estats membres introdueixin de forma temporal un gravamen a les elèctriques pels beneficis addicionals obtinguts amb l’alça dels preus del gas amb l’objectiu de redistribuir-los i alleugerir la factura dels consumidors. «Els estats membres poden considerar mesures impositives temporals sobre els beneficis extraordinaris. Segons l’Agència Internacional de l’Energia, aquestes mesures fiscals podrien generar 200.000 milions d’euros el 2022 per compensar parcialment l’augment de les factures energètiques», explica la Comissió Europea, que afirma que la redistribució dels ingressos evitaria en part que els elevats preus actuals del gas augmentin els costos suportats pels clients finals».

Els únics peròs que posa Brussel·les són que aquest tipus de mesures no es poden aplicar amb caràcter retroactiu, i han de limitar-se a una situació de crisi específica, dissenyar-se «acuradament» per evitar «distorsions innecessàries del mercat», alhora que incentivin les inversions en energies renovables i no afectin el mercat de l’electricitat a llarg termini ni la part estructural d’una pujada global de preus.

Menys gas de Rússia

L’estratègia té com a principal objectiu seguir independitzant la UE del gas rus. L’objectiu de Brussel·les és aconseguir la independència total per a finals de la dècada i reduir per a finals d’any un 80% les importacions de Rússia. Per a això, proposen diversificar el subministrament, i augmentar les importacions de gas natural liquat (LNG), accelerar la implantació d’energies renovables i augmentar l’eficiència energètica. El pla també posa èmfasi en la necessitat d’augmentar el gas emmagatzemat a la UE a partir de l’1 d’octubre fins al 90% per afrontar el pròxim hivern amb garanties, i ja que no tots els països tenen capacitat d’emmagatzematge, anuncien la creació d’un mecanisme per garantir una distribució justa així com la possibilitat de fer operacions de compra conjuntes.

Brussel·les també confirma que continua investigant Gazprom, el monopoli de gas rus, davant la preocupació per les possibles distorsions de la competència. «Aquesta empresa mostra un comportament comercial inusual. El nivell mitjà d’ompliment dels emmagatzematges operats per Gazprom a la UE se situa entorn del 16%, mentre que els emmagatzematges no operats per Gazprom arriben al 44%. La Comissió està investigant actualment de forma prioritària totes les al·legacions de possible conducta comercial anticompetitiva de Gazprom», confirma la Comissió.