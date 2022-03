La guerra de Putin contra Ucraïna ha aguditzat la crisi energètica a la qual s’enfronta Europa, que registra de nou preus de gas i electricitat rècords i unes perspectives poc falagueres que auguren factures d’energia desbocades almenys fins a 2023. Un escenari que ha obligat la Comissió Europea a repensar la llista de mesures amb la qual frenar l’escalada de preus i reduir l’elevada vulnerabilitat i dependència de Rússia, que embeni a la UE el 40% del gas que consumeix. Segons un primer esborrany, el pla que adoptarà avui dimarts l’Executiu comunitari posa l’accent a diversificar el subministrament energètic, accelerar la implantació de les energies renovables i l’eficiència energètica encara que passa de nou de llarg de la principal reivindicació del Govern espanyol: desvincular el preu del gas del de l’electricitat.

A l’única cosa que es compromet de moment la Comissió Europea és a organitzar un esdeveniment d’experts d’alt nivell sobre el disseny del mercat de l’electricitat en el qual reunir productors, operadors, reguladors i acadèmics. Un fòrum que servirà per a aportar “opinions i comentaris” a l’informe final que l’Agència de Cooperació dels Reguladors Europeus (ACER) presentarà a l’abril, en resposta a la caixa d’eines plantejada per Brussel·les a l’octubre passat. Fins al passat 16 de febrer, un total de 24 estats membres han adoptat mesures per abaratir la factura de la llum.