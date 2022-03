La factura econòmica i laboral de la crisi de la Covid-19 haurà estat més alta per a les dones que per als homes. El fet que les tasques de cura hagin recaigut -una vegada més- fonamentalment en les dones; les dificultats per conciliar vida laboral i familiar amb el teletreball i que el sector serveis, on hi treballa un elevat percentatge de dones, hagi estat el més perjudicat per l’atur i el tancament de negocis en són algunes de les principals causes. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la xifra de dones aturades a la província de Girona va créixer gairebé un 39% entre el quart trimestre de 2019 i el quart trimestre de 2021, mentre que en el cas dels homes l’increment es va situar només en un 6,34%.

Els principals sindicats gironins, tanmateix, coincideixen que la pandèmia no ha fet més que accentuar una desigualtat que ja era estructural. «El problema no és nou d’ara, sinó que la dona té un problema d’accés al treball de qualitat des de fa temps», assenyala el secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica. Segons recorda la responsable de la secretaria de les dones de Comissions Obreres a les comarques gironines, Diana Estudillo, històricament les dones han tingut llocs de treball més precaris que els homes i la seva taxa d’activitat ha estat més baixa que la dels seus homòlegs masculins, majoritàriament per la necessitat d’assumir els treballs de cures.

Ara, aquesta desigualtat laboral s’ha incrementat amb l’arribada de la Covid-19. Una de les principals causes ha estat que, una vegada més, les tasques de cures -tant dels infants que no podien anar a l’escola com de la gent gran i malalta- han recaigut, molt sovint, en les dones. I el teletreball, que inicialment havia de ser una solució per a aquest problema, s’ha acabat convertint en una llosa encara més pesada per a moltes dones. «Inicialment, el teletreball es plantejava com una eina de conciliació. Però durant la pandèmia ens hem trobat que el teletreball s’ha acabat solapant amb múltiples tasques: treballar, cuinar, cuidar els fills... això no ha facilitat la conciliació i ha fet que moltes dones s’hagin plantejat la necessitat d’agafar reduccions de jornada, fet que repercuteix en una menor t’axa d’activitat», indica Estudillo.

La secretària de Feminisme de la Intersindical a les comarques gironines, Zaida Vidal, hi està d’acord. «La conciliació sempre ha estat molt difícil, però amb la pandèmia s’ha intensificat i ha generat moltes dificultats a les famílies», assenyala, tot coincidint en què les més perjudicades han estat les dones: «Moltes empreses s’estan posant més restrictives a l’hora de contractar dones embarassades, amb fills o simplement en edat fèrtil, per por que demanin permisos o faltin a la feina si confinen els fills», explica. També hi ha dones, afegeix, que «no s’han pogut reincorporar al mercat laboral per les dificultats de conciliació, i s’han quedat a casa per tenir cura dels fills». Les dades de Comissions Obreres, apunta Estudillo, van en la mateixa direcció: «Una quarta part de les dones que no busquen feina és perquè els seus lligams amb les cures, siguin de menors o de gent gran, no els permet poder dedicar-se a treballar».

Des de la UGT també constaten que les excedències que s’estan agafant «són abrumadorament superiors dins del col·lectiu femení», ja que, segons assenyala Rica, «el pes familiar recau en la dona, perquè no hi ha cultura de compartir les tasques de conciliació i cura de la família».

Víctimes dels ERTO

Un altre problema al qual s’han enfrontat les dones durant la pandèmia ha estat que moltes d’elles estan ocupades en el sector serveis -que tradicionalment ha estat un dels més precaris-, i la Covid-19 ha obligat a tancar molts negocis o enviar treballadores a l’ERTO. «Durant la pandèmia han tancat molts serveis i també s’ha vist molt afectat el sector de les cures, que són dos àmbits molt feminitzats», explica Zaida Vidal, que explica que això ha tingut conseqüències molt dures per a les afectades. «Hi ha moltes dones que van trigar mesos a cobrar l’atur, que van passar molt de temps sense cap ingrés, i això genera una espiral de dificultats que encara complica més l’ingrés al mercat laboral, o que hagin d’agafar feines molt precàries per pura desesperació», afegeix. Un cas especialment preocupant, indica, és el de les dones majors de 45 anys que portaven tota la vida treballant en una mateixa empresa i que amb la pandèmia es van quedar sense feina. «A aquest col·lectiu els costa molt tornar a introduir-se en el món laboral, de manera que es poden convertir en aturades de llarga durada», assenyala.

Per a Vidal, la pandèmia ha posat de manifest que és prioritària «una reformulació del model de conciliació, que permeti flexibilitat i permisos remunerats». Per això, explica que des de la Intersindical treballen per garantir que els plans d’igualtat de les empreses «siguin transformadors i no només per complir la llei».

Mentrestant, per a la a UGT, els plans d’igualtat també són prioritaris: «La idea és canviar les relacions de producció per canviar la societat», assenyala Maxi Rica. I finalment, també Estudillo, des de CCOO, afirma que amb els plans d’igualtat intentaran aplicar «mesures que vagin revertint, poc a poc, tots els baixos de gènere en el món laboral».