Industrias Gaser, amb seu a Salt, viu amb incertesa l’evolució de la guerra a Ucraïna. L’empresa, dedicada a la fabricació de maquinària per al sector alimentari, té des de fa 17 anys una filial a Lviv, a Ucraïna, amb 14 treballadors. La planta s’encarrega del 50% de la producció de l’empresa i ara està pràcticament parada, només una mica de feina a les oficines, afirma Olga Garganta, directiva de l’empresa.

L’esclat del conflicte ha estat un contratemps important per a la companyia. «El tema logístic és difícil i complicat. Dos dies abans de l’esclat del conflicte va arribar una partida des d’Ucraïna, però una altra, que havien acabat el dia abans, va quedar allà parada», relata Garganta. La directiva afirma que han tingut molts problemes per moure la mercaderia, però que finalment han pogut enviar-la cap a Salt: «Els conductors homes no podien sortir del país. Hem hagut de buscar una solució via Polònia. Finalment, hem trobar un tràiler i un conductor per baixar la partida».

Un cop a la factoria de comarques gironines, s’acaba el sistema elèctric, es poleixen els últims retocs i s’acaba el muntatge final de la màquina abans d’enviar les comandes als clients. Des d’aquesta empresa familiar es patia, ja que les vendes d’aquests productes estaven tancades des de feia un temps amb clients i els amoïnava endarrerir el lliurament.

Garganta no s’atreveix a fer prediccions i assegura que el desenvolupament del conflicte marcarà l’evolució de la producció a la fàbrica de Lviv. Ara mateix, els treballadors estan ajudant en tot el que poden al seu país. La directiva explica que mai s’havien trobat en una situació semblant: «Fa 17 anys que estem allà, com la situació actual no hi ha hagut res similar. El 2014 (esclat del conflicte al Donbass) no vam parar mai».

Una possible solució seria assumir temporalment la producció a Salt, però existeix una gran diferència a escala de costos, comenten des de la companyia. Tot i això, Gaser reafirma la seva voluntat de seguir a Ucraïna: «Hi ha personal allà que volem que continuï treballant a l’empresa».

On sí que assumeixen un descens a les vendes, és a Rússia. De fet, el mercat rus ja va anar de capa caiguda des de fa un temps: «El 2014 era molt potent, però la guerra (iniciada aquell mateix any) els va afectar molt i es va devaluar el ruble». L’aplicació de sancions ha desplaçat al 13è lloc el mercat rus i cada enviament que fan ha d’anar acompanyat d’una certificació que la maquinària remesa no és susceptible d’un ús militar. «Ara es pararan les vendes a Rússia, segur, però no depenem d’aquest mercat» assegura Garganta.

Si bé enmig de l’esclat del conflictem Gaser tenia una comanda pendent d’enviament a aquest país: «Pel tipus de contracte ells s’encarreguen de la recollida, però ens consta que ja han trobat un camió per recollir-la. Ja estava tot pagat». A partir d’ara tot pinta més difícil. L’asseguradora dels pagaments vinculats a l’exportació ha decidit que ja no assumeix les relacions amb Rússia, amb el que el risc és major.

En l’àmbit gironí, 147 empreses van exportar a Rússia el 2021, amb una venda mitjana de 432.000 euros a l’any.