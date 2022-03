L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) critica les restriccions que estan imposant els supermercats sobre les vendes d'oli de gira-sol, un producte del qual Ucraïna n'és un dels principals productors. "Davant l'alarma generalitzada per la possible falta d'oli de gira-sol, l'OCU vol transmetre un missatge de calma", ha expressat en un comunicat. Segons l'organització, la possible manca d'aquest producte no es concretaria almenys fins l'any vinent, ja que l'oli que es ven actualment prové de la collita de l'estiu passat. Alhora, recorda que l'Estat tindria marge suficient per impulsar la producció nacional o la comercialització d'altres olis vegetals. "Les restriccions generen alarma i afavoreixen la pujada de preus", resumeix l'OCU.

Per altra banda, l'associació de consumidors adverteix que la decisió de limitar la quantitat d'articles que poden comprar els consumidors –una pràctica que han adoptat cadenes com Mercadona o Eroski- contradiu l'article 9.2 de la Llei del Comerç Minorista. Finalment, l'OCU informa que l'oli de gira-sol, conservat en un lloc fresc i fosc, es pot consumir fins un any després d'haver-se envasat. "És un motiu més per no emmagatzemar oli de forma compulsiva", conclou.