El mercat elèctric s’ha trencat. El preu de l’electricitat en el mercat majorista ascendeix aquest dimarts fins als 544,98 euros per megavat-hora, cent euros més que els 442,54 euros per megavat-hora d’ahir, més del doble dels 200 euros de mitjana del mes de febrer i deu vegades més que el preu mitjà de l’última dècada. Aquest augment es produeix al so dels embogits preus de cotització del gas natural per la guerra d’Ucraïna i a l’espera que Brussel·les decideixi llançar o no un salvavides.

El disbarat és encara major en analitzar el preu per hores del dia. Entre les 7 i les 8 de la tarda, escalarà fins als 700 euros per megavat-hora, mentre que durant deu hores serà superior als 600 euros. Uns preus mai vists en un mercat que tus al ritme de la guerra d’Ucraïna i que no té precedents. La mitjana de preus des del 2014, quan es van acoblar tots els mercats europeus, fins a finals de 2019, abans de l’inici de la pandèmia que va desplomar els preus per la baixa demanda, és de 48,21 euros per megavat-hora, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Abans d’això, entre 1998 i 2014, va anar de 39,23 euros per megavat-hora. En 2020, de 33,95 euros, i en 2021, l’any amb el preu més car de la història, va escalar fins a una mitjana de 111,93 euros per megavat-hora.

El mercat elèctric europeu es regeix per un sistema de fixació de preus marginalista. Això significa que l’última tecnologia a casar oferta i demanda és la que marca el preu per a la resta. I l’última tecnologia, en el cas del ‘mix’ espanyol d’electricitat, solen ser els cicles combinats --que cremen gas natural-- i l’energia hidràulica --que fixa el seu preu en funció del cost d’oportunitat: Què suposaria que no entrés la hidràulica?. És a dir, el preu de l’electricitat segueix el deixant del preu de cotització del gas natural i davant uns costos disparats d’aquesta matèria primera es desboca.

Això fa que en la resta de països europeus el preu de l’electricitat en el mercat majorista tingui avui uns nivells molt similars. En el cas del Regne Unit serà de 460,96 euros per megavat-hora, a França de 540,66 euros per megavat-hora i a Alemanya de 487,57 euros per megavat-hora. Per això, el Govern espanyol fa mesos que demana a Brussel·les que desacobli el preu del gas del preu del mercat elèctric. I encara que la mesura al principi no semblava del gust de la Comissió Europea, ara sembla inevitable amb uns preus que no deixen de créixer.