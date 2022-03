L’anhelada concentració en el sector teleco espanyol es posa en marxa. Després de la compra d’Euskaltel per part de MásMóvil fa una any, ara MásMóvil i Orange anuncien l’inici d’un període de negociació en exclusiva de fusió dels seus negocis a Espanya. La companyia resultant, que tindria forma de ‘joint venture’ i estaria controlada per les dues companyies al 50%, tindria una valoració conjunta de 19.600 milions d’euros. Neix així un nou gegant en el sector, que guanya musculatura per posicionar-se darrere de Telefónica i molt per davant de Vodafone.

L’acord fa una valoració d’Orange España de 8.100 milions d’euros (7,5 vegades l’ebitda previst el 2022) i una valoració de MásMóvil (que inclou l’adquisició d’Euskaltel) d’11.500 milions d’euros (9,9 vegades l’ebitda del 2022). Les dues companyies tindran els mateixos drets de vot en l’entitat resultant, formada per Orange i Lorca Jvco (societat que controla el grup MásMóvil). En conseqüència, ni Orange ni Lorca Jvco consolidarien l’entitat combinada en els seus comptes. El conseller delegat de la nova companyia serà l’actual dirigent de MásMóvil, Meinrad Spenger, segons fonts consultades per El Periódico La valoració de MásMóvil és més gran que la del seu soci, però l’acord entre les parts inclou el dret a llançar una Oferta Pública de Venda (OPV) sota certes condicions acordades per totes dues i el dret d’Orange a prendre el control i consolidar l’entitat combinada resultant. Malgrat això, en el comunicat es deixa clar que Orange «en cap cas estaria obligada ni a sortir de l’entitat combinada resultant ni a exercir aquestes opcions». L’operació, segons els terminis marcats per Orange i MásMóvil s’hauria de firmar en el segon trimestre d’aquest any per estar conclosa en el segon trimestre del 2023, després d’obtenir les oportunes autoritzacions administratives, de competència i regulatòries. La ‘joint venture’ generaria una sinergies rellevants que podrien assolir els 450 milions d’euros, a partir del tercer any després del tancament de l’operació, és a dir, en el segon trimestre del 2026. Un nou gegant La nova companyia integraria els actius i els equips de les dues companyies a Espanya per donar servei a 7,1 milions de clients de fix conjunts (dels quals 5,6 són convergents), 20,2 milions de clients de mòbil postpagament i gairebé 1,5 milions de clients de televisió. A més, seria propietària d’importants actius de xarxa, cosa que li atorgaria una diferenciació competitiva al mercat; al tenir una xarxa de fibra òptica ultraràpida amb presència a tot el territori nacional, que assoleix els 16 milions d’unitats immobiliàries, i una xarxa mòbil d’última generació amb cobertura nacional, que «gestiona un volum de trànsit molt rellevant del mercat espanyol». D’aquesta manera, l’entitat resultant es convertirà en un competidor «més fort» que executaria l’anhelada consolidació de les telecos a Espanya i tindria uns ingressos del voltant de 7,5 milions d’euros i un ebitda de 2,2 milions d’euros. Segons afegeixen en el comunicat les dues companyies, la nova entitat «guanyaria l’escala i l’eficiència necessària» per abordar una «expansió ambiciosa i sostenible de les seves xarxes FTTH i 5G i contribuir que Espanya mantingui i continuï desenvolupant unes infraestructures de telecomunicacions altament competitives». «Estic molt satisfet de crear aquesta ‘joint venture’ amb MásMóvil, aprofitant la nostra llarga i exitosa col·laboració per convertir-nos en un competidor més fort, capaç de realitzar les importants inversions necessàries per desenvolupar plenament el mercat espanyol. Compto amb Jean-François Fallacher i amb el compromís de tot l’equip d’Orange España per convertir aquesta oportunitat en un èxit per a les dues companyies», ha afirmat en un comunicat el president i conseller delegat d’Orange, Stéphane Richard. Per la seva part, l’actual conseller delegat de MásMóvil i futur cap visible de la societat conjunta, Meinrad Spenger, ha afegit que «per assegurar el lideratge en infraestructures de fibra i 5G, i la prestació d’un servei excepcional a Espanya, necessitem operadors forts amb models de negoci sostenibles. La combinació d’Orange i MásMóvil seria beneficiosa per als consumidors, el sector de les telecomunicacions i la societat espanyola en el seu conjunt».