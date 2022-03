«Venen temps durs», deia aquest cap de setmana el president del Govern, Pedro Sánchez, en relació a la guerra d’Ucraïna i la vertiginosa escalada dels preus de l’energia. I aquest dilluns el líder de l’Executiu s’ha reunit amb la patronal i els sindicats per a començar a definir com repartir-se aquesta duresa entre l’esquena d’empreses i treballadors. Els agents socials han defensat la seva autonomia a l’hora de pactar com han d’apujar els sous durant els pròxims anys i han recelat del «pacte de rendes» que durant els últims dies han invocat des de Moncloa.

Les centrals advoquen per introduir elements en aquest pacte de rendes que generen al·lèrgia entre els empresaris, tal com va quedar de manifest en les compareixences posteriors a la reunió d’ahir en Moncloa. CCOO i UGT veurien amb bons ulls pujades d’impostos de societats o topalls a l’hora de repartir dividends en empreses amb beneficis. I els patrons espanten la intervenció de l’Administració en els seus comptes si això es tradueix en majors costos. «Si el que tenim és una regulació absoluta de la vida econòmica ens semblarà tremendament perillós», va apuntar Garamendi. Els agents socials han volgut deixar clar que les seves negociacions a nivell bipartit seguiran el seu curs al marge del govern.