Repsol ha apostat pel biocombustible avançat per a donar una resposta a aquells transports que no poden fer una transició ecològica basada en tecnologia elèctrica, com els avions, els vaixells i els camions de gran tonatge, per al que està construint la seva primera planta a Espanya dins del complex industrial que posseeix a Cartagena.

Així ho va indicar ahir el president de Repsol, Antonio Brufau, en l’acte de presentació d’aquest projecte, que suposarà la inversió de 200 milions d’euros en unes noves instal·lacions amb capacitat per a produir 250.000 tones a l’any de biojet, bionafta, biopropano i biodièsel, que permetran reduir 900.000 tones de CO2 anuals. Brufau, qui va començar la seva intervenció mostrant la seva solidaritat amb el poble Ucraïna, que està sofrint «una guerra sense sentit», que va dir esperar s’acabi «al més aviat possible per a evitar danys a la població», va assegurar que els biocombustibles avançats són «una solució basada en la tecnologia i no en la ideologia». En aquest sentit, va reclamar a les administracions públiques una «regulació habilitadora, facilitadora, flexible i no excloent», que possibiliti el desenvolupament de projectes de futur, ja que només així «estarem protegint la nostra economia, la indústria i l’ocupació».