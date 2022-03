El BBVA incrementarà un 7% el finançament a les empreses a Catalunya el 2022. L’import es xifra en uns 300 milions d’euros i s’emmarca dins el pla de l’entitat d’inversió a les companyies iniciat el 2021. Així ho va anunciar ahir el Country Manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, durant una reunió amb empreses i empleats del mateix banc a la Direcció Territorial que té l’entitat a Catalunya.

Les empreses que es podran beneficiar d’aquest augment són aquelles que facturin entre 5 i 100 milions d’euros. El banc vol reafirmar l’aposta per aquest sector, ja que l’últim exercici va obtenir un bon balanç en aquest àmbit, amb un increment del 4% al nombre d’empreses amb facturació d’entre 5 i 100 milions, i un 7% en el cas de les pimes. Belausteguigoitia va emfatitzar que «BBVA continuarà contribuint i recolzant aquest col·lectiu» amb els seus projectes.

Durant la trobada, els empresaris i Belausteguigoitia van abordar la situació de l’economia, així com els reptes que haurà d’afrontar el teixit empresarial català en el context actual. En aquesta línia, el directiu va voler alabar la tasca de les empreses com a «principal motor i gran font de creació de llocs de treball» a l’economia, al mateix temps que destacava l’esforç que estan fent «per poder seguir endavant» amb un context marcat per la pandèmia i la incertesa provocada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna. El banc va recordar que l’economia catalana pot arribar a créixer un 5,7% el 2022, segons les últimes previsions de l’Observatori Regional de la mateixa entitat, però que els «canvis successius» poden alterar aquestes xifres.

Segons les dades que ha fet públiques, el BBVA va tenir una bona evolució durant el 2021 en el mercat català, on va tenir un creixement del 53% en facturació hipotecària, i d’un 15% en recursos fora de balanç. Per la seva banda, els fons d’inversió van ser l’altra tipologia de productes que va registrar una millora considerable, amb augment del 18%.

Digitalització

Belausteguigoitia va ressaltar a més que el banc va tenir unes bones xifres de digitalització de clients, és a dir, els seus clients opten per canals digitals per relacionar-se amb el banc, una tendència a l’alça. En total, el 65% dels clients a Catalunya del BBVA són digitals, uns números que s’han incrementat deu punts percentuals els darrers dos anys, del 55% el 2019, fins al 65% el 2021.