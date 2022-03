La Comissió Europea segueix sense proposar desvincular el preu del gas del de l’electricitat, com reclamen des de fa mesos Espanya o França, però donada la situació actual d’«emergència», agreujada per la invasió russa d’Ucraïna, està disposada a estudiar «totes les opcions possibles» per adoptar «mesures d’emergència» amb les quals limitar que l’elevat preu del gas continuï contagiant al de l’electricitat. La forta alça dels preus registrat en els últims dies, arran del brutal atac a Ucraïna, ha convençut a l’Executiu comunitari que les mesures adoptades a l’octubre no són insuficients i que és necessari avançar en la direcció plantejada pel Govern de Pedro Sánchez.

«Consultarem amb caràcter d’urgència a tots els actors afectats i presentarem opcions en les pròximes setmanes», va anunciar l’Executiu comunitari en el marc de la nova comunicació sobre energia adoptada ahir amb el focus posat a disminuir la dependència del gas rus, que subministra a la UE el 40% del gas que consumeix. Encara que la Comissió no concreta propostes sí que esmenta la possibilitat d’introduir límits temporals als preus de la llum. «La comunicació confirma que els Estats membres poden regular els preus de la llum. És una opció que ja existeix, ho permet el marc legislatiu europeu, i hem publicat directrius detallades», va explicar la comissària d’energia, Kadri Simson. A més d’aquesta via, la Comissió Europea es compromet a avaluar les opcions «per optimitzar el disseny del mercat de l’electricitat amb la finalitat d’aprofitar els beneficis de l’energia a baix cost», com les renovables. Per a això, tindrà en compte l’informe final de l’Agència Europea per a la Cooperació dels Reguladors de l’Energia (ACER) i altres contribucions sobre el funcionament del mercat de l’electricitat sobre «els beneficis i inconvenients de mecanismes alternatius de fixació de preus de l’electricitat». Brussel·les es compromet a més a fer un seguiment per a mantenir l’electricitat a un preu assequible sense interrompre el subministrament i continuar invertint en la transició ecològica. El pla també inclou la possibilitat que els Estats membres introdueixin de manera temporal un gravamen a les elèctriques pels beneficis addicionals obtinguts amb l’alça dels preus del gas amb l’objectiu de redistribuir-los i alleugerir la factura dels consumidors: «Els Estats membres poden considerar mesures impositives temporals sobre els beneficis extraordinaris». Segons l’Agència Internacional de l’Energia, aquestes mesures fiscals podrien generar 200.000 milions d’euros en 2022 per a compensar parcialment l’augment de les factures energètiques.