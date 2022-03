El Govern vol regular els horaris de distribució de les mercaderies al consumidor final. La proposta la farà formalment el Consell de Govern dimarts vinent i forma part d’un conjunt de mesures destinades a «protegir el comerç de proximitat» i mantenir la «cohesió social» que amenaça l’imparable creixement del comerç electrònic. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, vol ser l’impulsor d’un canvi regulatori ambiciós que des del consens entre les parts implicades dibuixi les regles del joc comercial del futur.

«L’objectiu és incorporar a l’actual marc legal català una regulació específica que reguli horaris de distribució de mercaderies adaptant-lo als horaris comercials de la zona i que als primers esborranys suposaria la prohibició d’entrega de productes més enllà de les 21.30 hores. Els aspectes concrets del marc normatiu han de ser discutits amb les associacions de consumidors i patronals del sector comercial. Una de les reclamacions històriques per part de les grans firmes de la logística i del comerç electrònic és que les normatives municipals permetin la distribució de paqueteria a casa i la circulació de vehicles a la nit, almenys fins a les 12 o la una de la matinada.

En el primer disseny de les mesures que es prendran presentat per Torrent aquest dimecres figura la necessitat de diferenciar entre magatzems logístics i magatzems d’operacions, per delimitar els que tenen com a objectiu l’entrega al consumidor final i definir les condicions concretes i horaris de treball. El Govern també vol establir condicions per a la distribució dels productes en funció de la mida del municipi, com a via per minimitzar l’impacte en el medi ambient i en el trànsit de vehicles. Els ajuntaments hauran de ser els encarregats de definir en la seva normativa municipal els horaris permesos de distribució. El Govern ha presentat també aquest dimecres un pla d’acció de comerç, artesania i moda, dotat amb més de 150 milions.

En el projecte dibuixat pel Govern es propugna que augmentin els punts de recollida de mercaderies als nuclis urbans, així com que la distribució es faci de manera obligatòria amb vehicles no contaminants. Al final haurien de ser els mateixos ajuntaments els que haurien d’establir la ubicació dels magatzems de distribució urbans.

Entre el 2020 i el 2022, les vendes ‘online’ han crescut a Catalunya el 28%. Es calcula que es fan 80 milions de compres ‘online’ a l’any, el 84% de les quals s’entreguen directament a domicili. Això representa uns 66 milions de desplaçaments per a entregues a domicili anualment, l’11% de les quals requereixen una segona visita perquè la primera vegada el destinatari no hi era. Aquest últim aspecte és el que pot generar més tensions, ja que l’horari d’entrega de mercaderies ha de ser prou flexible per no fer del comerç electrònic una via de venda poc rendible. Tant les associacions de consumidors com les empreses d’entrega reclamen ampliar les possibilitats de lliurament per evitar enviaments recurrents.

El disseny d’una llei d’aquestes característiques xoca amb una gran amalgama de casos i excepcions, per això s’aventura una negociació complexa per consensuar un text final de la llei. Una de les excepcions més evidents és la del ‘delivery’ o entrega a domicili de menjar. Es preveu que la limitació horària pugui no afectar aquesta activitat.

La llei de comerç catalana estableix en el seu primer punt la llibertat horària, i en els següents hi estableix restriccions en funció de l’activitat, propietat, superfície, etc. Especifica que els establiments comercials es poden mantenir oberts entre els mesos d’octubre i maig, entre les 21 hores i les sis del matí, i entre juny i setembre, de les 22 hores a les set del matí. El nombre d’hores d’obertura és de 75 setmanals. En l’actual normativa, els ajuntaments tenen potestat per ampliar horaris. En qualsevol cas, les excepcions a la norma són prolixes. Els establiments de venda de rebosteria, pastisseria, plats preparats, premsa, flors, per exemple, poden obrir diumenges i dies festius. El mateix que gasolineres o farmàcies. Als municipis turístics també hi ha un règim d’obertura de dies festius especial. Les botigues de conveniència poden tenir un horari estès, igual que autoserveis o botigues petites. També poden obrir més hores les botigues d’alimentació de menys de 150 metres quadrats que siguin d’autònoms o petites empreses. Al final, la normativa comercial ha obert a Catalunya tants buits que es fa patent una regulació més clara, especialment respecte al comerç ‘online’.