La guerra d’Ucraïna fa que els preus de la gasolina i el dièsel estiguin en una escalada constant. El subministrament de combustibles a Europa s’està veient compromès pel conflicte a Ucraïna desencadenat per Vladímir Putin, i ha disparat el preu dels carburants, que abans que esclatés el conflicte ja havia batut diversos rècords.

Amb aquest panorama internacional, que no té aparences clares de solucionar-se de forma immediata, el preu dels carburants s’acosta als dos euros a gairebé totes les gasolineres d’Espanya i, en molts casos, fins i tot els sobrepassa.

Geoportal i Google Maps

Per saber on es pot comprar la gasolina més barata a Espanya, hi ha diverses webs i cercadors, com per exemple la que ofereix el Ministeri de Transició Ecològica, que ofereix un Geoportal per comparar preus. Aquest portal, que permet buscar per província, localitat, tipus de carburant o rutes, permet descarregar-lo en forma d’‘app’ al mòbil per tenir-lo més a mà.

Google Maps també permet en la seva versió ‘app’ trobar on és el carburant més barat. A la pantalla d’inici, a sota de la barra de cerques, s’ha de seleccionar l’opció ‘gasolineres’ perquè en surti la llista.

Altres cercadors

També en versió ‘app’ per a mòbils Android hi ha Gasolina y Diésel España, que per defecte marca els millors preus de gasolina 95 en 15 km al voltant i és gratuïta. Permet ampliar la recerca a altres carburants i a gasolineres de fins a 100 km al voltant, també en botigues en ruta. A més, és possible guardar una llista de les gasolineres favorites.

GasAll funciona com l’anterior i té similars prestacions, però inclou, a més, un apartat de descomptes sota l’epígraf de promocions. Està disponible per a mòbils iOs i Android.

Gasolineras España també és com GasAll i Gasolina y Diésel España, però a més permet calcular quant costarà omplir el dipòsit si en saps la capacitat. Hi ha un inconvenient respecte a les anteriors, i és que només permet buscar gasolineres en 20 km al voltant. Però també és gratuïta i està disponible en iOs i Android.