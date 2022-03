El preu de la vivenda a Espanya augmentarà entorn d’un 4% el 2022. És el càlcul de Servihabitat després de revisar l’anàlisi de les previsions dels agents de la propietat urbana i les conclusions de l’anàlisi del mercat. Els preus van augmentar un 2,9% el 2021, coincidint amb l’any en què es van vendre més vivendes en l’última dècada. El nombre de vivendes venudes augmentarà, segons aquest estudi, un 4,5%. Les vivendes iniciades van superar les 100.000 unitats el 2021 i aquest any les vivendes finalitzades també superaran aquesta xifra.

«Els pronòstics estan en la línia de l’optimisme: el dinamisme del mercat serà un fet, tot i que la tendència es presenta més continguda que la de l’any passat», conclou l’estudi de Servihabitat ‘Mercat residencial a Espanya’. Iheb Nafaa, conseller delegat de Servihabitat, afirma que «el 2021 va demostrar una intensificació en l’activitat després d’un any d’explosió en la intenció de compra que s’ha traduït en un alt volum de compravendes», en una tendència que atribueix a l’«estalvi acumulat durant els moments més estrictes del confinament, els baixos tipus d’interès, l’alt interès inversor i el canvi d’estil de vida en el qual la llar ha recobrat el seu paper com a espai on viure, no només per dormir».

Nafaa considera que no hi ha motius per obrir el debat de si és possible una bombolla immobiliària com la de 2007-2008, ja que el mercat mostra factors que s’equilibren entre ells, com l’oferta i la demanda existent, l’estalvi acumulat pels clients, la inestabilitat internacional i la previsible evolució dels tipus d’interès. Encara és una incògnita com afectarà la guerra d’Ucraïna en l’evolució de la demanda, ja que aquests estímuls per consolidar inversions i el temor de la generalització del conflicte com a fre són elements que animen i frenen les decisions de compra.

Esforç per comprar

L’informe de Servihabitat ressalta l’energia de la demanda interna, influïda pel retorn del comprador estranger, preus continguts en determinada oferta i perspectives de revalorització de les inversions. En conseqüència, «per al 2022 es preveu un manteniment de la tendència ascendent en el preu amb un avenç del 4% i la vivenda nova (4,5%) per sobre de la utilitzada (3,9%). L’esforç mitjà que ha de realitzar una llar a Espanya per adquirir una vivenda continua avançant moderadament, passant dels 7,2 anys de renda bruta el 2020 als 7,6 el 2021», explica l’informe. Per a 2022 s’estima que augmenti un 8% el nombre de vivendes noves iniciades, una represa del camí alcista que supera els nivells prepandèmia.

Superfície

Tot i que la venda de vivendes de més de 90 metres quadrats s’ajusta al 50,5% del total de transaccions, els compradors estan consolidant la tendència de buscar superfícies més grans. En aquest sentit, la promoció residencial s’ha reenfocat cap a espais amb més habitacions i amb sortida a l’exterior. Quant al preu dels immobles venuts, cauen lleugerament les que valen més de 150.000 euros, mentre les que tenen un preu inferior a aquesta xifra representen el 60% de les vivendes venudes. Pel que fa a les motivacions de compra, la vivenda principal continua sent primera opció, tot i que ha perdut pes perquè la vivenda vacacional ha guanyat molt pes. La inversió també ha guanyat certa rellevància i suposa el 18% de les adquisicions de vivenda habitual.

Temps per vendre

El temps mitjà de venda de la vivenda habitual s’ha reduït dels 5,9 als 5,5 mesos en un any gràcies al despertar de la demanda. El comprador de vivenda vacacional també ha escurçat els terminis, de 7,5 a 6,8 mesos. Les illes Canàries i les Balears han sigut exemple de tracció, tot i que la Comunitat de Madrid és la que firma més contractes. La compravenda per part d’estrangers va augmentar un 28,5% el 2021 i es troba a prop de les dades prèvies a la pandèmia. En el tercer trimestre de 2021, el comprador estranger va representar el 10,8% dins del còmput total de compravenda, segons dades de l’Escola de Registradors, un impuls que encara es troba lluny del 17% (MITMA) de l’últim any prepandèmia. D’acord amb dades extretes de MITMA, tot apunta que el 2021 va acabar amb gairebé 92.000 vivendes comprades per estrangers, un 28,5% més que el 2020, gairebé igualant els registres previs a l’esclat de la pandèmia.

Lloguer

El 19% de la població espanyola viu de lloguer, un percentatge inferior al de fa dos anys. El retard en l’emancipació d’estudiants i joves professionals a causa de la pandèmia i l’extensió del teletreball, que ha reduït la mobilitat laboral cap a les capitals de primera línia, han propiciat aquest lleu descens. Tot i així, s’espera que el 2022 el lloguer torni a recuperar els nivells previs a la pandèmia. L’oferta es desaccelera pel transvasament del lloguer a la venda, per la tornada de la vivenda de lloguer vacacional al seu mercat d’origen després de ser absorbida per la residencial i pels límits en les mensualitats. Així, l’estoc disponible ha passat de les 134.065 vivendes el setembre de 2020 a les 91.854 el mateix mes de 2021, una reducció del 31,5%. Sobre el total de vivendes que estan en venda, el percentatge de vivenda de lloguer baixa del 16,4% a l’11,5%, aproximadament una diferència de 800.000 vivendes. El preu del lloguer tanca el 2021 amb un ajust i situa el preu mitjà per metre quadrat en 9,7 euros, una xifra que confirma l’autoregulació del mercat. La rendibilitat bruta mitjana anual a Espanya per una vivenda de lloguer ha baixat lleugerament, del 6,8% el setembre de 2020 al 6,1% el mateix mes de 2021, tot i que es manté per sobre dels anys previs a la pandèmia.