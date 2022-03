La intervenció del preu del gas en la fixació del cost de l’electricitat estalviaria uns 400.000 milions d’euros a Europa, segons estimacions del sector. Aquesta mesura, que la Comissió Europea es reserva i que han reclamat països com Espanya i Itàlia, contindria l’escalada de llum, segons les mateixes fonts.

«És el preu del gas, i no el de l’electricitat, que s’ha encarit a Europa, com demostren els beneficis de les petrolieres i les gasístiques, i no de les elèctriques, cosa que genera un efecte dòmino en el nivell general de preus», afirmen les mateixes fonts. Intervenir el preu del gas, afegeixen, seria «una solució temporal» en un mercat que es pot considerar «trencat», com ha assegurat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

Al catàleg de mesures que va anunciar dimarts la Comissió Europea s’inclouen les eines que poden utilitzar els països membres per fer front a l’escalada dels preus de l’energia en circumstàncies excepcionals. La Comissió es va mostrar oberta a estudiar «totes les opcions» per frenar l’escalada del preu de la llum.

Més renovables

Altres opcions són l’augment la producció d’energia renovable, la diversificació del subministrament i la reducció de la demanda, de cara a la independència del gas rus abans del 2030. Però, a més, la Comissió Europea es compromet a proposar en les pròximes setmanes mesures d’emergència per limitar el contagi de l’efecte dels preus del gas en els preus de l’electricitat, com seria l’establiment de límits de preus temporals als preus del gas.

Les mateixes fonts del sector afirmen que limitar el preu del gas en la generació d’energia elèctrica –que consumeix aproximadament el 10% del gas total–, tindria un impacte directe al mercat majorista, que en l’actualitat està marcant preus superiors als 500 euros MWh. Tenint en compte un límit de cost del gas de 80 euros –preus preguerra d’Ucraïna–, el preu del mercat majorista de l’electricitat podria situar-se entorn dels 180 euros, cosa que suposa un abaratiment del mercat del ‘pool’ de més de 300 euros.

Però tot això, afegeixen, té un impacte directe en la resta del sector energètic, ja que el 37% de l’electricitat procedeix de combustibles fòssils. Aquest sostre en el preu del gas –temporal, a escala europea i vinculat a una situació de crisi específica–, podria suposar un estalvi total en la Unió Europa dels 400.000 milions d’euros, segons els analistes.

El sector elèctric insisteix que la situació actual beneficia les empreses petroleres i de gas, amb preus rècord tant en un combustible com en l’altre.

Goldman considera que l’impacte en conjunt de la situació beneficiarà les companyies de petroli i gas amb més fluxos de caixa i beneficis. Mentrestant, les elèctriques, redueixen el seu benefici perquè augmenta el preu de la matèria primera (gas) i la major part de les seves vendes estan a contracte fix.