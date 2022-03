«La por del fracàs la té tant una emprenedora com un emprenedor, però la diferència és que ells es tiren a la piscina i els és igual que hi hagi aigua o no: la tolerància al risc de les dones és molt més petita». La consellera delegada i cofundadora de Cocunat, Sara Werner, se sap dins del selecte club d’empresàries sense por d’aspirar a conquerir el món, però té clar al mateix temps que el seu cas no és la norma. «El 59% de les dones et diuen que la principal barrera per emprendre és la por del fracàs», confirmarà al seu costat la directiva de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Igone Bartumeu. «Quan penses en referents emprenedors penses en homes, no en dones», completarà la màxima responsable de màrqueting de Newe, Ruth Ruso.

