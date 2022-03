L’anhelada concentració en el sector teleco espanyol es posa en marxa. Després de la compra d’Euskaltel per part de MásMóvil fa una any, ara MásMóvil i Orange anuncien l’inici d’un període de negociació en exclusiva de fusió els seus negocis a Espanya. La companyia resultant, que tindria forma de «joint venture» i estaria controlada per totes dues companyies al 50%, tindria una valoració conjunta de 19.600 milions d’euros. Neix així un nou gegant en el sector de les telecomunicacions, que guanya musculatura per posicionar-se al darrere de Telefónica i molt per davant de Vodafone.

L’acord atorga una valoració d’Orange Espanya de 8.100 milions d’euros (7,5 vegades el Ebitda previst el 2022) i una valoració de MásMóvil (que inclou l’adquisició d’Euskaltel) de 11.500 milions d’euros (9,9 vegades el Ebitda de 2022). Totes dues companyies tindran els mateixos drets de vot en l’entitat resultant, formada per Orange i Lorca Jvco (societat que controla el grup MásMóvil). En conseqüència, ni Orange ni Lorca Jvco consolidarien l’entitat combinada en els seus comptes. El conseller delegat de la nova companyia serà l’actual dirigent de MásMóvil, Meinrad Spenger. L’operació, segons els terminis marcats per Orange i MásMóvil hauria de signar-se en el segon trimestre d’enguany per estar tancada en el segon trimestre de 2023, després d’obtenir les oportunes autoritzacions administratives, de competència i reguladores. La «joint venture» generaria una sinergies rellevants que podrien aconseguir els 450 milions d’euros, a partir del tercer any després del tancament de l’operació.