SOS energètic de les pimes catalanes davant la desbocada escalada de preus de l’electricitat i el gas. «Si no prenem mesures urgents tancaran empreses i hi haurà gent que perdrà la seva feina», ha alertat el president de Pimec, Antoni Cañete. La patronal alerta que l’encariment dels carburants i el gas està enfonsant els marges de part del teixit empresarial català i que això pot traduir-se en la pèrdua de 320.000 llocs de treball a curt termini. És a dir, el 9% dels ocupats a Catalunya. Des de l’entitat empresarial exigeixen al Govern una intervenció immediata en el sistema de fixació de preus de l’energia, a fi d’excloure el gas i limitar els beneficis de les empreses energètiques.

Segons un enquesta elaborada per Pimec durant el mes de febrer –abans de la guerra– entre 350 dels seus associats, més de la meitat de les empreses han vist créixer la seva factura energètica el 200%. Amb especial afectació entre el sector industrial, on l’esmentat percentatge s’eleva fins al 85%. Tot això torpedina directament la viabilitat de les empreses, especialment de les petites i mitjanes. Segons les dades de Pimec, el 16,4% de les pimes ja estava abans d’esclatar la guerra d’Ucraïna en una situació límit i la continuïtat de la seva activitat és una incògnita per als pròxims mesos. A aquestes s’hi suma un altre 45,6% de pimes que reconeix que, malgrat no estar al caire del tancament, sí que està tenint greus afectacions que podrien traduir-se en les pròximes setmanes en ajustos temporals, via ertos.

Des de Pimec han exigit a l’Administració mesures urgents per evitar que aquestes previsions de tancaments i ajustos es compleixin. I insten el Govern a intervenir en el sistema de fixació de preus per limitar els coneguts com a ‘beneficis caiguts del cel’. El sistema elèctric espanyol es fonamenta en una lògica marginalista, és a dir, es van subhastant les diferents energies i és l’última a casar oferta i demanda que fixa el preu per a la resta. És a dir, s’acaba pagant la més cara. «És un benefici excessiu», ha denunciat Cañete, que ataca directament la competitivitat i rendibilitat de les pimes.