El Departament d’Empresa i Treball ha impulsat la digitalització de 138 empreses a les comarques gironines des del 2019. L’acció s’emmarca dins del programa ProACCIÓ 4.0, iniciat el 2019. Des d’aquell any, s’han destinat 1,75 milions d’euros en ajuts directes a empreses a la demarcació, un 14% del total concedit, 12.5 milions. Els ajuts han estat repartits entre 984 projectes en l’àmbit català.

Si desgranem les ajudes per sectors a la província de Girona, les empreses del sector de l’alimentació i productes gurmet representaven el 23% de les empreses beneficiades, seguides de la maquinària i els béns d’equip, amb un 10%, i les que treballen amb altres béns de consum, un 8%.

Les companyies podien percebre fins a un màxim de 8.000 euros per realitzar una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital; i rebre fins a 20.000 euros per a la implantació d’aquests plans i la incorporació de noves tecnologies.

La directora d’Indústria i consellera delgada d’ACCIÓ, Natàlia Mas, es va mostrar satisfeta pels objectius assolits pel projecte: «aquest balanç permet tancar la primera etapa del ProACCIÓ 4.0 complint tots els compromisos amb l’impuls a la digitalització de 1.000 pimes de la pràctica totalitat del país, la formació de més de 200 professionals en tecnologies avançades d’Indústria 4.0, més de 350 proveïdors de tecnologies 4.0 acreditats i la publicació d’una metodologia de Diagnòstic avançat 4.0». Mas va ressaltar la necessitat d’actualitzar el teixit industrial constantment: «Hem d’adoptar i integrar les tecnologies que estan transformant els processos productius per seguir sent competitius» i va afegir que «la digitalització és l’única via per garantir que disposem de més i millor indústria, la que genera valor afegit i llocs de treball de qualitat».

El següent objectiu del programa és doblar el seu abast i arribar a 2.000 empreses industrials digitalitzades l’any 2024 a tot el país.