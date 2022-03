Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha incrementat un 282% les sancions proposades per raó de sexe durant el 2021, de manera que se n’han registrat 136.

Així ho ha anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ahir al Parlament en resposta a una interpel·lació del Partit Socialista de Catalunya (PSC). Torrent va detallar que es tracta de sancions relacionades amb la discriminació salarial, assetjament sexual o incompliment de plans d’igualtat, entre altres.

En aquesta línia, el titular d’Empresa va recordar que l’entitat ha proposat una sanció de 91.000 euros a Mutua Universal per tres infraccions en matèria d’igualtat, la sanció «més important» fins al moment que s’ha plantejat per qüestions relacionades amb la discriminació salarial. Inspecció deTreball va detectar una bretxa salarial de fins al 77,8%, així com una manca de registre retributiu i pla d’igualtat a l’empresa.