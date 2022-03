La intervenció del preu del gas en la fixació del cost de l’electricitat estalviaria uns 400.000 milions d’euros a Europa, segons estimacions del sector. Aquesta mesura, que la Comissió Europea es reserva i que han reclamat països com Espanya i Itàlia, contindria l’escalada de llum, segons les mateixes fonts.

«És el preu del gas, i no el de l’electricitat, el què s’ha encarit a Europa, com demostren els beneficis de les petrolieres i les gasístiques, i no de les elèctriques, generant un efecte va dominar en el nivell general de preus», afirmen les mateixes fonts. Intervenir el preu del gas, agreguen, seria «una solució temporal» en un mercat que es pot considerar «trencat», com ha assegurat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

En el catàleg de mesures que va anunciar el dimarts la Comissió Europea s’inclouen les eines que poden utilitzar els països membres per a fer front a l’escalada dels preus de l’energia en circumstàncies excepcionals. La Comissió es va mostrar oberta a estudiar «totes les opcions» per a frenar l’escalada del preu de la llum.

Altres opcions són l’augment la producció d’energia renovable, la diversificació del subministrament i la reducció de la demanda, de cara a la independència del gas rus abans de 2030. Però, a més, la Comissió Europea es compromet a proposar en les pròximes setmanes mesurades d’emergència per a limitar el contagi de l’efecte dels preus del gas en els preus de l’electricitat, com seria l’establiment de límits de preus temporals als preus del gas.