Les empreses gironines apugen preus, i també redueixen marge de benefici, per capejar la crisi provocada per l'escalada de l'energia i la manca de matèries primeres. N'hi ha també que han optat per fer canvis de torns i concentrar la feina en hores vall, per mirar d'abaratir la factura energètica. La patronal FOEG, sota el paraigües de la qual s'agrupen 15.000 empreses de la demarcació, assegura que en general, però, "l'alta demanda" que ha provocat la covid-19 fa que moltes d'elles de moment "aguantin l'envestida". Això sí, també asseguren que "en condicions normals", la situació actual no seria "sostenible". N'hi ha, però, que ja es comencen a quedar atrapades, perquè la FOEG sí que ha detectat aturades "excepcionals" de producció.

La patronal gironina compta amb una setantena d'associats, que en conjunt representen més de 15.000 empreses de la demarcació. Davant la crisi provocada per "la incessant" escalada de preus de l'energia, la manca de matèries primeres i les afectacions als mercats per la invasió d'Ucraïna, la FOEG ha consultat els seus gremis per radiografiar la situació.

En general, la patronal subratlla que les empreses "estan resistint els efectes econòmics negatius", tot i que es mostren preocupades per l'escenari "d'incertesa" que s'ha obert. Per adaptar-s'hi, però, han hagut d'apujar preus, reduir el marge de benefici i modificar torns de treball (aprofitant aquelles hores en què la factura elèctrica és més barata).

Segons subratlla la FOEG, "un dels primers sectors afectats i que repercuteix en tots els altres" és el del transport. La patronal gironina Asetrans recomana a les seves afiliades "repercutir la pujada del preu del combustible en els serveis" per garantir la continuïtat de les empreses. "Davant la incertesa de no saber quan durarà la crisi energètica, no es pot treballar amb marges negatius o s'entrarà en fallida", diu la FOEG.

Pel que fa als sectors productius, la patronal explica que les empreses en general estan "aguantant l'envestida". En part, també, gràcies al fet que la crisi de la covid-19 s'ha traduït en "una alta demanda", i aquesta situació els permet tirar endavant. "Manifesten que, en condicions normals, però, la situació no seria sostenible", admet la FOEG.

De fet, la patronal ja ha començat a detectar empreses que s'han vist forçades a aturar producció. Fonts de la patronal afirmen, però, que ara per ara són situacions "excepcionals". De moment, la FOEG en té constància de com a mínim una (vinculada al sector termoplàstic).

"Mentre surti a compte"

Metall Girona, l'associació surera Aecork, l'Associació de ceramistes i algunes empreses papereres i químiques expliquen a la FOEG que s'ha optat per capejar la crisi apujant preus i reduint marges. "Això es pot aguantar mentre encara surti a compte produir", precisa la patronal.

En aquests sectors, algunes indústries han fet canvis de torn o han treballat més en hores vall. "Altres tenien matèries primeres en estoc, però el comú denominador és que totes tenen molta feina i això ho compensa", diu la FOEG.

"Moltes empreses havien invertit en renovables fa poc, calderes de biomassa i plaques solars, i aquest fet també les ajuda", concreta la patronal. Tot i això, els diferents sectors sí que es mostren preocupats perquè, si la crisi s'allarga, la manca de matèries primeres es farà evident.

I aquesta incertesa també es trasllada a clústers com les càrnies. Des de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) també han optat per apujar preus i reduir marges, "però alerten del risc de la manca de matèries primeres a mig termini", diu la FOEG.

De fet, ja n'hi ha que ho pateixen de ple "des de fa mesos", concreta la patronal. Dins aquests, la FOEG esmenta l'Associació de la Fusta de Girona, les empreses tecnològiques, part de la metal·lúrgia o la construcció.

A més, la patronal gironina tampoc oblida que la invasió d'Ucraïna, i l'escalada de l'energia, també pot posar en joc l'agroalimentari gironí. "La manca de blat de moro, de blat, d'oli de gira-sol, etc. pot ser un autèntic problema en pocs mesos", afirma la FOEG. "Si ara Ucraïna no planta cereals i la UE ha vetat la compra a Rússia, el mercat quedarà molt complicat per a Europa", hi afegeix.

De moment, sense cancel·lacions

L'enquesta que ha fet la FOEG entre els seus associats també ha consultat les associacions del sector turístic gironí. Des de l'Associació de Càmpings, la de cases de turisme rural i la Federació d'Hostaleria també estan preocupats per l'alça de la llum. "Els preus de les reserves estaven calculats abans de l'escalada, però de moment no hi ha cancel·lacions; ara per ara les empreses absorbeixen l'increment de preus i no saben fins on podran aguantar", subratlla la patronal.

Arran de la invasió d'Ucraïna, la FOEG també fa una crida a les empreses gironines a solidaritzar-se aportant ajuda humanitària. Per això, ha engegat una campanya de recollida de producte de primera necessitat (en especial, aliments i material sanitari).