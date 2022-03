Seat ha xifrat entre 2.500 i 2.800 els llocs de treball d’excedent derivat de la transformació de la companyia cap a l’electrificació, en el marc de la quarta reunió del 20è conveni col·lectiu.

En un comunicat de la direcció enviat als representants dels treballadors, la companyia explica que uns 1.800 llocs de treball serien directes i 1.000, indirectes.

L’excedent es justifica perquè per fabricar un vehicle elèctric es requereix un 30% menys d’hores en comparació amb un cotxe de combustió, i també perquè haurà d’adaptar l’estructura per garantir un model de negoci sostenible.

La companyia ha explicat que encara no hi ha una decisió definitiva per al motor elèctric i ha assegurat que, tot i que no es fabriqui al Prat de Llobregat (Barcelona), està treballant per trobar «solucions alternatives».

També ha destacat que la retribució salarial està entre un 15% i un 25% per sobre de la mitjana del sector, i que la implementació de les propostes recollides a la plataforma sindical suposaria un augment del cost d’entre un 25 i un 30%. «Continuarem el diàleg amb els sindicats per arribar a un acord que ens afavoreixi a tots, garantint un marc d’estabilitat que afavoreixi la competitivitat de la companyia», ha afegit l’automobilística.