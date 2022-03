La llei de vivenda espanyola, actualment en tramitació parlamentària, promet respectar les competències autonòmiques, però el Tribunal Constitucional ha advertit en una sentència que la normativa catalana no pot entrar en les «bases de les obligacions contractuals, normes per resoldre els conflictes de lleis i determinació de les fonts del dret», com ha publicat EL PERIÓDICO. A la pràctica, això es tradueix en el fet que la llei catalana no pot fixar preus o establir vetos a increments partint del que va batejar com zones tensades. La negociació del Govern del PSOE i Podem amb ERC ha donat fruit i promet no envair competències autonòmiques en matèria de vivenda, però serà necessari redefinir el marc legal català. En qualsevol cas, la denominada llei antidesnonaments catalana que es va votar el febrer d’aquest any en la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya amb el suport d’ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem i el PSC, està en vigor. Amb l’oberta oposició dels ‘lobbies’ immobiliaris i les associacions de propietaris de vivenda, la normativa va sortir publicada en el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ el 7 de març. El PP ha arribat a assegurar que la nova normativa pot incentivar l’ocupació il·legal de vivendes i que suposa un atac a la propietat privada.

El que veta el Constitucional El Constitucional ha anul·lat els preceptes de la llei catalana de vivenda que obren la via a la fixació de límits al preu dels lloguers. Reserva a l’Estat la fixació de les bases de les obligacions contractuals, cosa que es tradueix en el fet que no permet obligar a congelar o abaixar el preu dels lloguers amb l’excusa que en determinades àrees geogràfiques les rendes exigides pels propietaris siguin molt altes. El Constitucional no entra en la seva resolució sobre la constitucionalitat que es puguin limitar els preus del lloguer. El que nega és que una comunitat autònoma sigui l’Administració que reguli el cas. La norma estatal és la que haurà de definir el nou marc que limiti l’evolució del preu dels lloguers. ¿Afecta els contractes firmats? No afecta els contractes ja firmats. Montserrat Junyent, assessora jurídica del Col·legi d’APIS de Barcelona i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), ressalta que la sentència de l’alt tribunal és de cara al futur i no afecta el que ja està firmat entre propietaris i llogaters. Segons la seva opinió, un element destacable és que s’invalida a priori que contractes futurs hagin de tenir en compte les rendes fixades en el passat. Els inquilins critiquen la sentència L’Associació de Llogaters considera que la regulació de lloguers és una «eina efectiva per abaixar el preu dels lloguers i ha beneficiat més de 160.000 inquilins l’últim any». Afirma que ha suposat «abaixar els lloguers una mitjana del 5% a les ciutats regulades, on viu el 70% de la població catalana».