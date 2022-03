Versalles quedarà per a la història com un lloc simbòlic dels canvis geopolítics ocorreguts en el mandat d’Emmanuel Macron. El maig de 2017, el president francès va acollir en aquest indret amb honors el president rus, Vladímir Putin. I cinc anys després, Macron encapçala al mateix palau una cimera amb la resta de líders continentals per reforçar la resposta de la UE contra la bel·licista Rússia.

«És la cimera del salt endavant europeu, de la sobirania europea», va prometre sobre aquesta cita informal celebrada ahir i avui. Convocada inicialment per debatre sobre el «model europeu d’inversions i creixement» -és la cimera habitual que organitza cada presidència rotatòria de la UE-, ha guanyat rellevància amb la crisi d’Ucraïna. La petició d’adherir-se a la UE, la construcció d’una «Europa de la defensa» i la recerca de més independència energètica respecte Rússia són els temes a debat.

«Aquesta cimera és molt important perquè arriba en un moment crític», va reconèixer Macron després de rebre al pati de Versalles els líders europeus i insistir que l’objectiu de la trobada és «la unitat d’Europa» davant una de les pitjors guerres des de la Segona Guerra Mundial. «Hi ha la possibilitat que Putin utilitzi l’arma del gas i ens hem de preparar davant tots els escenaris», va afegir sobre un dels aspectes decisius de la cita: trobar alternatives a l’energia russa.

Objectiu complicat

L’esborrany de la declaració final, que s’aprovarà avui, destaca la necessitat de «suprimir progressivament la dependència del gas, el petroli i el carbó» russos. Tot i l’anunci nord-americà d’un embargament sobre les importacions energètiques russes, la UE no en seguirà l’exemple. Sí que preveu reduir aquest any en dos terços les importacions de gas de Rússia, segons ha proposat la Comissió Europea.

Aquest objectiu serà difícil per als països d’Europa de l’est i Alemanya, on el gas rus suposa el 65% de les exportacions d’aquesta energia. Els líders europeus pretenen trobar alternatives a través del gas liquat (tracking), el gas natural i l’hidrogen; desenvolupar les renovables i millorar les interconnexions energètiques entre països membres. Entre Versalles i el Consell Europeu del 24 i 25 de març es preveuen mesures significatives.

Pregunta clau

Davant les noves urgències propiciades per la guerra, els dirigents han de resoldre un interrogant: com finançar-les? França advoca per un altre pla de recuperació, finançat amb endeutament conjunt, com l’impulsat amb la pandèmia. Però Alemanya, Holanda i altres països del nord s’hi resisteixen.

Tampoc no hi ha unanimitat sobre una ràpida adhesió d’Ucraïna a la UE. «És un procediment que dura anys, hem de mirar què podem fer a curt termini», va declarar el primer ministre holandès, Mark Rutte, contrari a un mecanisme especial com demana Volodímir Zelenski. «S’ha d’anar amb cura respecte necessitat d’un procediment d’aquest tipus en període de guerra», va afegir Macron. Una posició que és compartida per Espanya.