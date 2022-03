La gasolina i el gasoil han tornat a superar els seus màxims històrics després d’encarir-se l’última setmana un 4,4% i un 5,6%, respectivament, coincidint amb la invasió russa d’Ucraïna i amb la possibilitat que un embargament global al petroli rus elevi encara més els preus. Segons les dades difoses ahir pel Butlletí Petroler de la UUE, que recull el preu mitjà registrat en més d’11.400 estacions de servei espanyoles entre l’1 i el 7 de març, la gasolina es venia a Espanya a una mitjana d’1,679 euros el litre, mentre que el gasoil està a 1,581 euros; però hi ha molts indrets on ja se superen els dos euros per litre de combustible.

Després d’aquesta nova pujada, la desena consecutiva per als dos carburants, la gasolina se situa ja un 10,3% per sobre del seu preu rècord, que va estar vigent més de nou anys fins que es va superar a finals de gener, mentre que el gasoil marca un preu un 9,4% superior al seu anterior màxim, també del 2012.