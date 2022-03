En una guerra ja brutal com la d’Ucraïna i sobre la qual plana el fantasma nuclear un altre escenari d’horror està agafant força: la possibilitat que Rússia faci servir armes químiques o biològiques en el conflicte. És l’alerta que els Estats Units, altres països com el Regne Unit i fonts de l’OTAN porten llançant des de fa un parell de setmanes i que s’ha elevat en les últimes hores. L’alarma s’emmarca en l’anomenada «estratègia del megàfon» desplegada fins ara amb èxit per la Casa Blanca, que ha posat sobre la taula possibles passos del Kremlin abans que passin per preparar una resposta unida. Moscou ha intensificat les acusacions cap als EUA de finançar laboratoris secrets amb agents biològics a Ucraïna que els EUA han titllat de «ridícules». La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, va acusar el Kremlin d’haver posat en marxa una «operació de desinformació».