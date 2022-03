Foment del Treball ha xifrat en 500.000 les ocupacions que es troben actualment en risc a Catalunya per l’escalada de preus energètics que impacta en l’economia. Si un dia abans l’altra patronal catalana Pimec presentava un informe en el qual alertava que 320.000 ocupats en pimes perillaven per la crisi inflacionista, ahir l’entitat presidida per Josep Sánchez Llibre va elevar el potencial balanç de danys a 500.000, si se suma la gran empresa. Des de Foment assenyalen especialment a aquelles empreses del sector de l’automoció o vinculades a aquest, afectades tant per l’elevat consum energètic de les seves produccions com per problemes logístics. En Seat Martorell, per exemple, ja tenen previsió de falta de peces per a les pròximes setmanes donades les afectacions en la cadena del grup Volkswagen.

«El cost elèctric i el sistema de tarifació està sent insuportable», deia Jaume Roura, president de la patronal del metall.