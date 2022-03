La cooperativa gironina Som Energia ha deixat d'acceptar nous contractes fins que no tingui més producció d'energia pròpia. La mesura arriba després de l'escalada contínua dels preus de la llum que obligaria a apujar els rebuts de la llum als consumidors. Per això mantenen oberta la campanya de captació de capital social, que arriba als 15 milions d'euros. A més, conviden a tots els clients a fer-se socis de la cooperativa per augmentar el capital social. Aquestes mesures permeten que l'empresa estigui preparada per a un escenari de preus de 500 €/MWh amb el volum d'energia que controlen actualment. Malgrat tot, l'empresa estudia si passar a fer factures setmanals per no esperar tant de temps entre la compra i el cobrament de la llum.

L'augment del preu de la llum està afectant a l'activitat que tenien algunes empreses elèctriques com ara Som Energia. L'empresa genera energia per a tots els socis i clients i compra la demanda que no pot assolir amb els recursos propis. L'augment del preu de la llum, però, ha comportat a prendre diverses mesures. La primera d'elles és que l'1 de febrer van haver d'actualitzar els preus per ajustar-les al cost de l'energia.

A més, des de fa uns dies han decidit no acceptar nous contractes perquè no hagin d'incrementar cada vegada més la compra d'energia a altres elèctriques. Segons la cooperativa, si es fessin nous contractes, es perdrien diners perquè implicaria comprar més energia a un preu elevat i fora del previst.

Per altra banda, la cooperativa convida a tots els clients que es facin socis. Dels 7.300 contractes que no eren socis de la cooperativa, se n'han regularitzat uns 4.400 (3.000 son nous socis i 1.400 s'han vinculat a altres socis). Això ha suposat un augment de 300.000 euros de capital social i una petita reducció del volum d'energia a comercialitzar de totes aquelles persones que van marxar.

A més, Som Energia ha canviat els contractes de grans consums. A partir d'ara tots han de tenir una facturació horària indexada al preu de mercat i no a preu fix com tenen la resta de contractes. L'elèctrica també demanava un dipòsit per avançar part del cost de la compra que implica aquests grans contractes. Les empreses que han marxat han permès reduir el volum d'energia comercialitzada i un estalvi de compra.

Per altra banda, la cooperativa manté oberta la campanya per captar capital social de forma voluntària. De moment ja han aconseguit 15 milions d'euros des de l'octubre i esperen arribar als 25. En paral·lel, Som Energia ha aconseguit el suport financer d'entitats bancàries per 11 milions d'euros.

Aquest conjunt de mesures permeten que l'empresa pugui funcionar amb una previsió del cost de l'energia de 500 €/MWh de forma sostinguda.

Per altra banda, la cooperativa està estudiant si passar a fer una facturació per setmanes en comptes de mensual. Això permetria que no passés tant de temps entre la compra de l'energia i el cobrament d'aquesta.