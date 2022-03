El Govern de la Generalitat ha convocat aquest divendres patronals i sindicats per configurar una comissió de seguiment dels efectes sobre l’economia catalana de la guerra d’Ucraïna. En el conclave hi han participat el president Pere Aragonès i els consellers d’Economia, Jaume Giró, i d’Empresa i Treball, Roger Torrent; així com els màxims representants de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT. En la reunió les parts han configurat aquest òrgan d’anàlisi i estudi de com evolucionen els preus de l’energia, els possibles problemes logístics i de subministraments i com tot això ja està impactant i impactarà en el teixit empresarial català. La voluntat d’Aragonès ha sigut també fixar una posició conjunta amb els agents socials per portar-la a la Conferència de Presidents d’aquest cap de setmana a La Palma, amb unes demandes unitàries que no han acabat de quedar definides i sobre les quals les parts continuen treballant, segons expliquen fonts presents en la negociació.

La comissió anirà reunint-se periòdicament –la setmana que ve les parts tornaran a ajuntar-se– i en l’esmentat espai patronals i sindicats compartiran propostes d’actuació per anticipar-se als problemes econòmics i reaccionar als últims esdeveniments. En els últims dies els agents socials han anat llançant senyals d’alarma de les conseqüències que el conflicte bèl·lic obert per la invasió russa ja està tenint sobre l’economia catalana. Pimec va xifrar en 320.000 els llocs de treball en pimes que perillen per l’encariment de la factura energètica, Foment va elevar la xifra a 500.000 si se sumen les grans empreses i els sindicats han anat reclamant mesures per blindar el poder adquisitiu de les famílies davant l’increment, ja d’abans de la guerra, de les factures de la llum i el gas. Una de les mesures que les centrals han posat a sobre de la taula ha sigut demanar al Govern central que activi fons extraordinaris per al mecanisme RED d’ertos cíclics, previstos en cas de crisi econòmica. «Hi ha prou motius per fer-ho», ha declarat el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. «Si són necessaris, activem-los. Ens hi hem d’anticipar, com ja vam fer amb la crisi de la covid», ha afirmat la vicesecretària general d’UGT de Catalunya, Núria Solé. Des de les posicions sindicals també s’ha instat el Govern a accelerar el procés d’acollida de refugiats i que l’Administració reforci els mecanismes per a l’increment de víctimes de la guerra que puguin arribar en les pròximes setmanes i mesos. Pel grup empresarial, el president de Pimec ha posat l’èmfasi en la necessitat de reforçar la liquiditat de les empreses perquè puguin afrontar l’increment de la factura energètica i el cost de les matèries primeres, i ha exigit a l’Administració que intercedeixi per rebaixar el preu de l’esmentada factura. «Fan falta mesures urgents, hem d’evitar que es trenquin les cadenes de producció», ha declarat Antoni Cañete.