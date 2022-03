Cimalsa, l’empresa pública de la Generalitat, ha venut al Grup Peralada, per 3,9 milions d’euros, sis parcel·les de la plataforma Logis Empordà del Far/Vilamalla, amb una extensió total de 32.800 metres quadrats. La implantació de la companyia al Logis suposa, segons Cimalsa, un «gran impuls» al creixement de l’activitat econòmica de la comarca i consolida la plataforma, que ja només té disponible una parcel·la de prop de 8.000 metres quadrats. El president del Grup Peralada, Javier Suqué, assegura per la seva part que l’adquisició suposa una «aposta pel creixement del territori» i per la seva divisió de vins i caves de l’Empordà.

D’altra banda, el president de Cimalsa, Enric Ticó, va assenyalar que el Logis impulsa la creació de llocs de treball «de qualitat», tant directes com indirectes, que «contribuiran a la prosperitat econòmica de la comarca i del nord de Catalunya». Logis Empordà, situat al hub logístic del Far–Vilamalla, és una de les plataformes que centrarà les actuacions de Cimalsa aquest 2022. Juntament amb l’Incasòl, Cimalsa treballa en la seva ampliació. Logis Empordà, on també s’hainstal·lat Amazon, compta actualment amb una extensió de 73 hectàrees i preveu la creació de 1.900 llocs de treball directes. Cimalsa és l’empresa pública de la Generalitat encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat. La seva missió és oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat. En concret, desenvolupa i gestiona Centrals Integrals de Mercaderies (CIM), plataformes logístiques amb possible connexió ferroviària (Logis), aparcaments de vehicles pesants (Truck Parks) i gestiona l’estació d’autobusos de Girona. El Grup Peralada té més de dos mil treballadors i presència en nombroses activitats com resorts,hotels i casinos, gastronomia, espectacles musicals, cellers, automoció, immobiliària i cultura.